Mynet Trend

Aralarında 53 yaş fark var! 'Her gün ilişkiye giriyoruz' diyen genç kadından olay itiraflar

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
İLGİNÇ HABERLER  | 23.03.2019 13:38 | Son Güncelleme

21 yaşındaki genç kadın, 74 yaşındaki nişanlısıyla "Neredeyse Her Gün" seks yaptığını açıkladı

Aralarında 53 yaş fark var! 'Her gün ilişkiye giriyoruz' diyen genç kadından olay itiraflar

21 yaşındaki bir kadın, aralarında 53 yaş fark olan ilişkisinden bahsetti. 74 yaşındaki nişanlısıyla 'neredeyse her gün' seks yaptığını açıkladı. Milijana Bogdanović ve Milojko 'Mikan' Božić, Sırbistan'daki Pilatovići köyündeki komşularının onların ilişkileri karşısında şoke olduklarını ve fazlaca eleştirildiklerini, ancak bu durumun onları daha da birbirine yakınlaştırdığını hatta bir aile kurmayı düşündüklerini açıkladılar.

"VİYAGRAYA İHTİYACI YOK"

13a968145c959741b57463a82b6c3900

74 yaşındaki Milojko Aralık ayında kalp ameliyatı geçirdi, ancak Milijana'ya göre bu durum onu ​​yavaşlatmadı ve viyagraya ihtiyaç duymadan çoğu gün seks yaptı.

EVLİLİK HAZIRLIKLARI YAPIYORLAR

3ac8a2f95c959741b57464f60411a990

Milijana şöyle dedi: “Neredeyse her gün sevişiyoruz, neyin tuhaf olduğunu göremiyorum. Ama Mikan kalp ameliyatını yaptığından beri bazı şeylere dikkat ediyoruz.

HER ZAMAN BÜYÜK ERKEKLERLE BİRLİKTE OLDUM

1799217_1001-20190319-125508_ls

21 yaşındaki genç kadın açıklamalarına şöyle devam etti: "Seks söz konusu olduğunda genç bir adam gibi, Viagra'ya ihtiyacı yok. Ayrıca, her zaman benden daha büyük erkeklerle birlikte olduğum için, genç erkekler hakkında çok fazla şey bilmiyorum.”

BAŞKALARININ NE DEDİĞİ UMRUMDA DEĞİL

1553083425006-milijana-bogdanovic-milojko-bozic-14-830x553

Milijana: “Geçen yıllara rağmen mükemmel görünüyor. Başkalarının ne düşündüğünü ve söylediğini umursamıyorum. Mikan'ı tüm hayatım boyunca tanıdım - komşularım ve ben hastalandığında ona yardım ettim. Aşkımız o zaman doğdu." diyerek aşklarının gerçek olduğunun altını çizdi.

"ONU KÜÇÜKLÜĞÜNDEN BERİ TANIYORUM"

milijana-bogdanovic-milojko-bozic-13-830x0

3 çocuk babası ve 2 torun sahibi olan Milojko ise 21 yaşındaki nişanlısına olan aşkını şöyle ifade etti: "Ben onun nezaketine ve güzelliğine hayran kaldım. Kim gençleri sevmez ki? Elbette daha seksi, öpüşmek ve diğer her şey çok daha güzel. Onu küçüklüğünden beri tanıyorum, ama böyle bir şey düşünmemiştim. Büyürken birlikte zaman geçirdik, daha fazlasını değil.”

AİLESİ BU İLİŞKİYE KARŞI

milijana-bogdanovic-milojko-bozic-11-830x0

Mutlu çift, 7 Eylül'de bir sicil dairesinde başvurmayı planlıyor. Çünkü yerel kiliseler, yaş farkları 15'ten fazla olan insanların evlenmesini onaylamıyor. Ne yazık ki, Milijana'nın ailesi ve arkadaşları da bu ilişkiyi onaylamıyor.

PARTNERMesleğini duyan şaşkına dönüyor!Mesleğini duyan şaşkına dönüyor!
Issızlığın ortasındaki bir avuç Türk: Duhalar!Issızlığın ortasındaki bir avuç Türk: Duhalar!
Dünyalar onun olduDünyalar onun oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yaş farkı cinsellik viyagra seks evlilik nişanlılık

En Çok Okunan Trend Haberler

Günübirlik dairede rezalet!

Günübirlik dairede rezalet!

Nusret imzayı attı! 'Benim için hayal olan...'

Nusret imzayı attı! 'Benim için hayal olan...'

Genç iş adamı 201 bin lira maaşla asistan arıyor!

Genç iş adamı 201 bin lira maaşla asistan arıyor!

Herkes taş zannediyordu! Gerçeği öğrenince şok oldular

Herkes taş zannediyordu! Gerçeği öğrenince şok oldular

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mağazadaki klozete tuvaletini yaptı

Mağazadaki klozete tuvaletini yaptı

Damat düğünde pastayla şaka yapan gelini tokatladı!

Damat düğünde pastayla şaka yapan gelini tokatladı!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
hiç hijyenik deil be ablacım neyin kafası bu
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Issızlığın ortasındaki bir avuç Türk: Duhalar!

Issızlığın ortasındaki bir avuç Türk: Duhalar!

Oyuncak itfaiye aracıyla dünyalar onun oldu

Dünyalar onun oldu

Tüpleri taşımanın kolay yolunu bulan adam

Tüpleri taşımanın kolay yolu

Cam kapı kadının üzerinde devrildi

Cam kapı kadının üzerinde devrildi

Instagram'ın en ilginç fenomeni: MacGyver

Instagram'ın en ilginç fenomeni: MacGyver

Teknesini kurtarmak için harcadığı çaba viral oldu

Canı pahasına böyle çabaladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.