Aralarında 53 yaş fark var! 'Her gün ilişkiye giriyoruz' diyen genç kadından olay itiraflar

21 yaşındaki bir kadın, aralarında 53 yaş fark olan ilişkisinden bahsetti. 74 yaşındaki nişanlısıyla 'neredeyse her gün' seks yaptığını açıkladı. Milijana Bogdanović ve Milojko 'Mikan' Božić, Sırbistan'daki Pilatovići köyündeki komşularının onların ilişkileri karşısında şoke olduklarını ve fazlaca eleştirildiklerini, ancak bu durumun onları daha da birbirine yakınlaştırdığını hatta bir aile kurmayı düşündüklerini açıkladılar.

"VİYAGRAYA İHTİYACI YOK"

74 yaşındaki Milojko Aralık ayında kalp ameliyatı geçirdi, ancak Milijana'ya göre bu durum onu ​​yavaşlatmadı ve viyagraya ihtiyaç duymadan çoğu gün seks yaptı.

EVLİLİK HAZIRLIKLARI YAPIYORLAR

Milijana şöyle dedi: “Neredeyse her gün sevişiyoruz, neyin tuhaf olduğunu göremiyorum. Ama Mikan kalp ameliyatını yaptığından beri bazı şeylere dikkat ediyoruz.

HER ZAMAN BÜYÜK ERKEKLERLE BİRLİKTE OLDUM

21 yaşındaki genç kadın açıklamalarına şöyle devam etti: "Seks söz konusu olduğunda genç bir adam gibi, Viagra'ya ihtiyacı yok. Ayrıca, her zaman benden daha büyük erkeklerle birlikte olduğum için, genç erkekler hakkında çok fazla şey bilmiyorum.”