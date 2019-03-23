Aralarında 53 yaş fark var! 'Her gün ilişkiye giriyoruz' diyen genç kadından olay itiraflar

21 yaşındaki bir kadın, aralarında 53 yaş fark olan ilişkisinden bahsetti. 74 yaşındaki nişanlısıyla 'neredeyse her gün' seks yaptığını açıkladı. Milijana Bogdanović ve Milojko 'Mikan' Božić, Sırbistan'daki Pilatovići köyündeki komşularının onların ilişkileri karşısında şoke olduklarını ve fazlaca eleştirildiklerini, ancak bu durumun onları daha da birbirine yakınlaştırdığını hatta bir aile kurmayı düşündüklerini açıkladılar.
"VİYAGRAYA İHTİYACI YOK"
74 yaşındaki Milojko Aralık ayında kalp ameliyatı geçirdi, ancak Milijana'ya göre bu durum onu yavaşlatmadı ve viyagraya ihtiyaç duymadan çoğu gün seks yaptı.
EVLİLİK HAZIRLIKLARI YAPIYORLAR
Milijana şöyle dedi: “Neredeyse her gün sevişiyoruz, neyin tuhaf olduğunu göremiyorum. Ama Mikan kalp ameliyatını yaptığından beri bazı şeylere dikkat ediyoruz.
HER ZAMAN BÜYÜK ERKEKLERLE BİRLİKTE OLDUM
21 yaşındaki genç kadın açıklamalarına şöyle devam etti: "Seks söz konusu olduğunda genç bir adam gibi, Viagra'ya ihtiyacı yok. Ayrıca, her zaman benden daha büyük erkeklerle birlikte olduğum için, genç erkekler hakkında çok fazla şey bilmiyorum.”
BAŞKALARININ NE DEDİĞİ UMRUMDA DEĞİL
Milijana: “Geçen yıllara rağmen mükemmel görünüyor. Başkalarının ne düşündüğünü ve söylediğini umursamıyorum. Mikan'ı tüm hayatım boyunca tanıdım - komşularım ve ben hastalandığında ona yardım ettim. Aşkımız o zaman doğdu." diyerek aşklarının gerçek olduğunun altını çizdi.
"ONU KÜÇÜKLÜĞÜNDEN BERİ TANIYORUM"
3 çocuk babası ve 2 torun sahibi olan Milojko ise 21 yaşındaki nişanlısına olan aşkını şöyle ifade etti: "Ben onun nezaketine ve güzelliğine hayran kaldım. Kim gençleri sevmez ki? Elbette daha seksi, öpüşmek ve diğer her şey çok daha güzel. Onu küçüklüğünden beri tanıyorum, ama böyle bir şey düşünmemiştim. Büyürken birlikte zaman geçirdik, daha fazlasını değil.”
AİLESİ BU İLİŞKİYE KARŞI
Mutlu çift, 7 Eylül'de bir sicil dairesinde başvurmayı planlıyor. Çünkü yerel kiliseler, yaş farkları 15'ten fazla olan insanların evlenmesini onaylamıyor. Ne yazık ki, Milijana'nın ailesi ve arkadaşları da bu ilişkiyi onaylamıyor.
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