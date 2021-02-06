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Arama kararı bulunan 18 kişi yakalandı

06.02.2021 11:11 | Son Güncelleme:
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Eskişehir’de haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 18 kişi polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince haklarında çeşitli suçlardan arama ve yakalama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Eskişehir’de haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 18 kişi polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince haklarında çeşitli suçlardan arama ve yakalama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından tespit edilen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplamda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan zanlılardan 8’i emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderilirken 10 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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