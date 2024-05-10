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Arapapıştı Kanyonu’nda sezon başlıyor

İHA İHA
10.05.2024 15:24
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun turizme kazandırdığı Kemer Barajı üzerindeki Arapapıştı Kanyonu, 11 Mayıs Cumartesi günü turizme açılıyor.

Arapapıştı Kanyonu’nda sezon başlıyor

Tarihi ve doğal güzellikleri ile Arapapıştı Kanyonu’nun Aydın’ın ekoturizmine katkı sunmaya devam ettiğini ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “2500 yıllık anıt mezarlarıyla, tarihi dokuya sahip bu doğal güzelliği görmeye herkesi davet ediyorum” dedi.

TEKNE TURLARI DÜZENLENİYOR

Her yıl binlerce ziyaretçinin akınına uğrayan Arapapıştı Kanyonu, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin 2 saatlik tekne gezileri düzenlediği kanyon güzelliğiyle görenleri her yıl olduğu gibi bu yılda büyülemeye devam edecek.

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