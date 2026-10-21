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Arda Güler'de büyük ters köşe! Gerçek bambaşkaymış: Milli yıldıza servet akacak

Arda Güler’in Real Madrid ile sözleşmesini uzattığı yönündeki iddialara Sky Sports’tan yalanlama geldi. Tarafların henüz imza aşamasına gelmediği belirtilirken, milli yıldızın maaşının ikiye katlanması ve kontratının 2031’e kadar uzatılması gündemde. İşte detaylar...

Arda Güler'de büyük ters köşe! Gerçek bambaşkaymış: Milli yıldıza servet akacak
Cevdet Berker İşleyen
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Arda Güler'in Real Madrid ile sözleşmesini uzatmak için anlaşmaya vardığı yönündeki haberlerin ardından yeni bir gelişme yaşandı. İspanyol basınında yer alan iddiaların aksine Sky Sports, tarafların henüz resmi bir uzlaşmaya varmadığını ve sözleşmenin imzalanmadığını duyurdu.

Real Madrid ile milli futbolcu arasındaki görüşmelerin olumlu bir atmosferde sürdüğü belirtildi. İki tarafın da sözleşmenin uzatılmasına sıcak baktığı, anlaşmanın tamamlanması için önümüzdeki hafta yeni bir toplantı gerçekleştirilmesinin planlandığı aktarıldı.

MAAŞI İKİYE KATLANACAK

Arda Güler de büyük ters köşe! Gerçek bambaşkaymış: Milli yıldıza servet akacak 1

Sky Sports'un haberine göre Real Madrid, 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arda Güler'in kontratını iki yıl daha uzatarak 2031'e taşımayı hedefliyor. Yeni anlaşmanın hayata geçmesi durumunda milli futbolcunun maaşında da önemli bir artış yaşanacak.

Arda'nın yeni sözleşmeyle birlikte mevcut maaşının iki katına çıkacağı ve bonuslarla beraber yıllık net kazancının 5 milyon euroyu aşacağı ifade edildi. Premier Lig ekiplerinin de transfer listesinde bulunduğu belirtilen genç yıldızı takımda tutmak isteyen İspanyol devinin, anlaşmanın önündeki bazı detayları netleştirmesi gerekiyor.

PARMAK ISIRTIYOR

Arda Güler de büyük ters köşe! Gerçek bambaşkaymış: Milli yıldıza servet akacak 2

Real Madrid'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Arda Güler, bu sezon LaLiga ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplam 10 karşılaşmada forma giydi. Milli futbolcu, söz konusu maçlarda 2 gol atarken 5 de asist yaparak takımının hücum gücüne önemli katkı sağladı.

Arda, sezon içerisinde yalnızca Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Inter karşılaşmasında cezası nedeniyle görev alamadı. Real Madrid'in genç yıldızla uzun vadeli bir anlaşma yapmak istemesi, sözleşme görüşmelerini gündemde tutmaya devam ediyor.

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