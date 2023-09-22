Arda Güler'den müjdeli haber geldi! Sakatlığını atlattı, sahaya çıkıyor... İşte ilk maçı

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde Union Berlin'le oynanan maç öncesi düzenlenen basın toplantısında Arda Güler'in pazartesi takımla çalışmaya başlayacağını müjdelemişti. Real Madrid kulübü, Arda'yı tıbbi testlerden geçirerek antrenmana çıkmasına engel bir şey olup olmadığını kontrol etti.

SAKATLIĞINI ATLATTI

Yapılan testler, muayene ve takibin ardından sonuçların mükemmel çıktığı ve her şeyin iyi durumda olduğunu belirten Real Madrid Sağlık Ekibi, Arda'nın takımla birlikte antrenmanlara çıkmasına izin verdi. Ameliyatının ardından tek başına salondan çalışmalarını sürdüren Arda Güler böylece yeniden takımla birlikte antrenman yapabilecek.

Kulübe ilk geldiğinde antrenmanlardaki performansıyla herkesi heyecanlandıran Milli futbolcunun dönüş yapacağı haberi Real Madrid taraftarında da büyük heyecan yarattı.

O MAÇTA SAHADA OLABİLİR

Öte yandan Vinicius Jr.'ın da durumunun iyi olduğu, Atletico Madrid maçında oynatılmasa bile 27 Eylül'de Las Palmas'la yapılacak müsabakada oynayabilecek. Ancelotti'nin bu maçta Arda Güler'e de şans vermesi bekleniyor.

İspanyol muhabirler, Arda Güler'in Bernabeu'da oynanacak Las Palmas karşısında sonradan oyuna girmesinin beklendiğini ve Ancelotti'nin de büyük yeteneğini sahaya sürme konusunda çok istekli olduğunu aktardı.

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