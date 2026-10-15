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Arda Güler'den Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz geri dönüş! Real Madrid'i Roma'da kurtardı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Real Madrid, İtalya deplasmanında Roma ile karşı karşıya geldi. Mücadelede iki farklı geriye düşen İspanyol devi, Arda Güler'in oyuna dahil olmasının ardından yakaladığı çıkışla skoru lehine çevirdi ve sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.

Arda Güler'den Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz geri dönüş! Real Madrid'i Roma'da kurtardı
Burak Kavuncu
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Roma karşısında 3-1 geriye düştüğü mücadeleyi 4-3 kazanarak unutulmaz bir geri dönüşe imza attı. 59. dakikada oyuna giren milli futbolcu Arda Güler, yaptığı iki asistle galibiyetin mimarı oldu ve gecenin yıldızı haline geldi.

ROMA FARKI AÇTI, REAL MADRID ZOR DURUMDA KALDI

Arda Güler den Şampiyonlar Ligi nde inanılmaz geri dönüş! Real Madrid i Roma da kurtardı 1

Karşılaşmaya etkili başlayan Roma, 20. dakikada De Roon'un golüyle öne geçti. Real Madrid, 25. dakikada Mbappe ile eşitliği yakalasa da ev sahibi ekip ikinci yarıda yeniden üstünlüğü ele aldı.

Malen, 51. dakikada Roma'yı öne geçirirken 58. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak farkı ikiye yükseltti. Skorun 3-1'e gelmesiyle Real Madrid'i zorlu bir geri dönüş bekliyordu.

ARDA GÜLER OYUNA GİRDİ, MAÇIN SEYRİ DEĞİŞTİ

Arda Güler den Şampiyonlar Ligi nde inanılmaz geri dönüş! Real Madrid i Roma da kurtardı 2

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun 59. dakikada oyuna aldığı Arda Güler, karşılaşmanın son bölümünde yaptığı katkıyla ön plana çıktı. Milli futbolcu, takımının hücum organizasyonlarında etkili olurken iki kritik asistle geri dönüşün başrolünü üstlendi.

Real Madrid'in farkı azaltan golü 83. dakikada geldi. Arda Güler'in katkısıyla atağını sürdüren İspanyol temsilcisi, 85. dakikada Endrick'in golüyle skoru 3-3'e getirdi.

90. DAKİKADA RÜDIGER SAHNEDE! GALİBİYET ARDA'DAN GELDİ

Arda Güler den Şampiyonlar Ligi nde inanılmaz geri dönüş! Real Madrid i Roma da kurtardı 3

Karşılaşmanın son anlarında bir kez daha sahneye çıkan Arda Güler, 90. dakikada Antonio Rüdiger'e yaptığı asistle Real Madrid'e galibiyeti getiren golün hazırlayıcısı oldu. Rüdiger'in ağları havalandırmasıyla skor 4-3'e geldi ve İspanyol devi, 3-1 geriye düştüğü mücadeleyi kazanmayı başardı.

  1. dakikada oyuna girip iki asist yapan Arda Güler, Şampiyonlar Ligi gecesine damgasını vurdu. Milli futbolcunun performansı, Real Madrid'in İtalya'daki unutulmaz geri dönüşünün en önemli hikayesi oldu.

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Roma Arda Güler real madrid şampiyonlar ligi
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