Arda Güler'e sürpriz teklif İspanya'dan geldi! Real Madrid'in cevabı ise çok net...

Real Madrid'in bu sezon kadrosunda düşündüğü ve başka takıma kiralamak istemediği Arda Güler'e teklifler gelmeye devam ediyor. Sakatlığını büyük oranda atlatan ve sahalara dönmeye hazırlanan Arda'ya son teklif Real Betis'ten geldi.

İLK 11'DE OYNATMA SÖZÜ

Real Madrid'e teklifini ileten Real Betis, İspanyol devine Arda Güler'i oynatma sözü verdi. Tüm karşılaşmalarda garanti olarak 11'de sahaya süreceğini söyleyen Real Betis'e olumsuz cevap verildi.

ANCELOTTI KALMASINI İSTİYOR

Bu sezon hücum bölgesine istenilen transferleri yapamayan Real Madrid, teknik direktörleri Ancelotti'nin talimatıyla Arda Güler'in ayrılmasına izin vermiyor. Rotasyonda Arda'yı kullanmayı düşünen tecrübeli teknik adam ilerleyen günlerde milli oyuncumuzu sahaya sürecek.

