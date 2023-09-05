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Arda Güler'e sürpriz teklif İspanya'dan geldi! Real Madrid'in cevabı ise çok net...

05.09.2023 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçirdiği sakatlık nedeniyle henüz sahalara dönemeyen Arda Güler için flaş bir iddia ortaya atıldı. Bireysel çalışmalara başlayan genç oyuncuya İspanya Ligi ekiplerinden Real Betis kiralama teklifi yaptı.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid'in bu sezon kadrosunda düşündüğü ve başka takıma kiralamak istemediği Arda Güler'e teklifler gelmeye devam ediyor. Sakatlığını büyük oranda atlatan ve sahalara dönmeye hazırlanan Arda'ya son teklif Real Betis'ten geldi.

İLK 11'DE OYNATMA SÖZÜ

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Real Madrid'e teklifini ileten Real Betis, İspanyol devine Arda Güler'i oynatma sözü verdi. Tüm karşılaşmalarda garanti olarak 11'de sahaya süreceğini söyleyen Real Betis'e olumsuz cevap verildi.

ANCELOTTI KALMASINI İSTİYOR

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Bu sezon hücum bölgesine istenilen transferleri yapamayan Real Madrid, teknik direktörleri Ancelotti'nin talimatıyla Arda Güler'in ayrılmasına izin vermiyor. Rotasyonda Arda'yı kullanmayı düşünen tecrübeli teknik adam ilerleyen günlerde milli oyuncumuzu sahaya sürecek.

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