Arda Güler'i Real Madrid'e kaptıran Barcelona, bir başka Türk oyuncu için devreye girdi! Kebir Ali Canpolat için dünya devleri sırada...

Barcelona, Arda Güler'in yerini bir başka Türk yıldız ile doldurmayı planlıyor. Arda'yı Real Madrid'e kaptırarak büyük bir yıkım yaşayan Katalanlar, transfer çalışmalarına hız verdi ve görüşmelere başladı.

ANTRENMANDA ŞOV YAPIYOR

Real Madrid'e katıldığı günden beri antrenmanlarda şov yapan Arda Güler, Ancelotti'nin gözüne şimdiden girdi. Paylaşılan videolarda izleyenleri kendine hayran bırakan Arda Güler, dünyanın en yetenekli oyuncuları listesinde ilk sıralarda yer alıyor.

BARCELONA'DAN AÇIKLAMA GELDİ: "FENERBAHÇE VE ARDA İLE ANLAŞMIŞTIK"

Barcelona Başkanı Joan Laporta Arda Güler konusunda, "Transfer adına rekabet edebilirdik ama etmedik. Bu durum sadece Arda için değil Barcelona'ya gelmek isteyen diğer oyuncular için de aynı şekilde... Bunun ana nedeni geri dönülmez olmaması gereken aşmayacağımız kriterleri benimsemiş olmamızdır. Hem Arda Güler hem de Fenerbahçe ile anlaşmıştık ve 17,5 milyon euro vermeye hazırdık. Real Madrid devreye girdi ve çok daha fazla para ödeyerek oyuncuyu aldı. Biz transfer savaşına girmedik çünkü bu yarışa girmeden bu parayla alabileceğimiz çok oyuncu olduğunu düşündük." ifadelerini kullanmıştı.

BARCELONA'DAN YENİ HAMLE! ARDA YERİNE BİR BAŞKA TÜRK

Avrupa'nın en büyük genç yıldızını Real Madrid'e kaptıran Barcelona, Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımında forma giyen Türk kanat oyuncusu Kebir Ali Canpolat'ı gündemine aldı. Henüz 16 yaşında olan Kebir Ali Canpolat için PSG, Inter, Milan, Juventus, Ajax, Liverpool ve Chelsea de devrede...



