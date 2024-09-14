Arda Güler için Real Madrid cephesinden ilginç açıklama! ''İlk 11 oyuncusu olarak görmüyorum... Savunma yapabilecek özelliklere sahip değil!"

Real Madrid'in, Sociedad ile oynayacağı maç öncesinde açıklamalarda bulunana Ancelotti, Arda Güler'in durumuna değindi.

"ARDA ÇİFT ÖN LİBERODA OYNAYAMAZ"

İtalyan çalıştırıcı "Arda çift ön liberoda oynayamaz ama onların önündeki orta sahada oynayabilecek kaliteye ve özelliklere sahip. Ön libero olarak savunma yapabilecek özelliklere sahip değil" dedi.

"11 OYUNCU OLARAK GÖRMÜYORUM"

Ancelotti, "Arda iyi iş çıkardı. Daha da önemli olacak, daha çok öne çıkacak. Valladolid karşısında ilk 11'deydi. Onu tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu olarak görmüyorum. Aslında bu kadroda tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu hiç görmüyorum."