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  4. Arda Güler için Real Madrid cephesinden ilginç açıklama! ''İlk 11 oyuncusu olarak görmüyorum... Savunma yapabilecek özelliklere sahip değil!"

Arda Güler için Real Madrid cephesinden ilginç açıklama! ''İlk 11 oyuncusu olarak görmüyorum... Savunma yapabilecek özelliklere sahip değil!"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
14.09.2024 11:55
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İspanya LaLiga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, ilk 11'de forma bulamamaya devam ediyor. Takımın teknik patronu Ancelotti, Arda Güler hakkında konuşarak ilginç ifadeler kullandı.

Arda Güler için Real Madrid cephesinden ilginç açıklama! ''İlk 11 oyuncusu olarak görmüyorum... Savunma yapabilecek özelliklere sahip değil!"
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid'in, Sociedad ile oynayacağı maç öncesinde açıklamalarda bulunana Ancelotti, Arda Güler'in durumuna değindi.

"ARDA ÇİFT ÖN LİBERODA OYNAYAMAZ"

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İtalyan çalıştırıcı "Arda çift ön liberoda oynayamaz ama onların önündeki orta sahada oynayabilecek kaliteye ve özelliklere sahip. Ön libero olarak savunma yapabilecek özelliklere sahip değil" dedi.

"11 OYUNCU OLARAK GÖRMÜYORUM"

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Ancelotti, "Arda iyi iş çıkardı. Daha da önemli olacak, daha çok öne çıkacak. Valladolid karşısında ilk 11'deydi. Onu tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu olarak görmüyorum. Aslında bu kadroda tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu hiç görmüyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Arda Güler real madrid
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