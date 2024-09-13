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  4. Arda Güler için servet! Liverpool öyle bir teklifle geliyor ki, hayır demek imkansız...

Arda Güler için servet! Liverpool öyle bir teklifle geliyor ki, hayır demek imkansız...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.09.2024 22:39
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Real Madrid'in kapısını milli yıldızımız Arda Güler için çalmaya hazırlanıyor. Liverpool yıldız oyuncu için servet gibi bir teklif yapmayı planlıyor. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Fenerbahçe'den İSpanyol devi Real Madrid'e transfer olarak tüm Türkiye'nin göğsünü kabartan Arda Güler yeni takımında henüz istediği süreyi bulamasa da, bulduğu fırsatları şu ana kadar oldukça iyi değerlendirdi.

Geçen sezon La Liga'da süre bulduğu 373 dakikada 6 gol kaydeden Güler için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

KUBO OLMADI GÜLER

Takefusa-Kubo

Defensa Central'in haberine göre; Kubo'yu 60 milyon Euro karşılığında Real Sociedad'dan transfer etmek isteyen ancak başarılı olamayan Liverpool, Güler'i devre arasında veya gelecek sezon öncesinde renklerine bağlamak istiyor.

SERVET GİBİ TEKLİF

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İngiliz devi Liverpool, milli yıldız Arda Güler için 70 milyon euroluk bir teklife hazırlanıyor.

REAL MADRID'DEN YANIT GELDİ

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Madrid'in 19 yaşındaki oyuncunun ayrılmasını düşünmediği çünkü onun hem mevcut durumda hem de gelecekte büyük bir potansiyele sahip olduğuna inandıkları da haberde yer aldı.

Haberde Güler ile ilgili, "Arda'nın orta saha, ofansif orta saha veya sağ kanat oyuncusu olarak oynama kapasitesine sahip farklı bir yeteneği var." ifadelerine yer verildi.

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transfer Liverpool Arda Güler son dakika real madrid
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