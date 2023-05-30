Arda Güler için yapılan teklifler gün yüzüne çıktı! Fenerbahçe taraftarları gördüklerimi rakam karşısında şaşkına döndü

Fenerbahçe'de Arda Güler'in yeni adresinin neresi olacağı büyük merak konusu olmuş durumda. Sarı-lacivertli takımdan 2 yıl içinde ayrılmasına kesin gözüyle bakılan genç oyuncunun transferi için sürpriz bir takım ön plana çıktı.

BARCELONA, REAL MADRID VE NEWCASTLE DERKEN...

Arda Güler transferini yakından takip eden Barcelona, Real Madrid ve Newcastle United elini yavaş tutunca Alman ekibi Leipzig ön plana çıktı. Alman ekibi, 18 yaşındaki oyuncu için sarı-lacivertli yönetim ile girişimlerini hızlandırmış durumda.

DORTMUND 22 MİLYON EURO VERDİ

İlk teklif Borussia Dortmund'dan geldi. Alman kulübünün temsilcileri sarı-lacivertlilere 22 milyon euro bonservis önerdi. Bir diğer teklif de Leipzig'den geldi. Leipzig'in teklifi ise 19 milyon euro civarında olduğu ifade edildi. Fenerbahçeli taraftarlar bu teklife karşı çıkıyor ve kabul edilmemesi gerektiğini savunuyor.



