SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Arda Güler için yapılan teklifler gün yüzüne çıktı! Fenerbahçe taraftarları gördüklerimi rakam karşısında şaşkına döndü

Arda Güler için yapılan teklifler gün yüzüne çıktı! Fenerbahçe taraftarları gördüklerimi rakam karşısında şaşkına döndü

30.05.2023 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken, transfer gündemi de iyiden iyiye ısınmış durumda. Avrupa'dan birçok takımın ilgilendiği Arda Güler'e yapılan teklifler ortaya çıktı.

Arda Güler için yapılan teklifler gün yüzüne çıktı! Fenerbahçe taraftarları gördüklerimi rakam karşısında şaşkına döndü
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'de Arda Güler'in yeni adresinin neresi olacağı büyük merak konusu olmuş durumda. Sarı-lacivertli takımdan 2 yıl içinde ayrılmasına kesin gözüyle bakılan genç oyuncunun transferi için sürpriz bir takım ön plana çıktı.

BARCELONA, REAL MADRID VE NEWCASTLE DERKEN...

1536

Arda Güler transferini yakından takip eden Barcelona, Real Madrid ve Newcastle United elini yavaş tutunca Alman ekibi Leipzig ön plana çıktı. Alman ekibi, 18 yaşındaki oyuncu için sarı-lacivertli yönetim ile girişimlerini hızlandırmış durumda.

DORTMUND 22 MİLYON EURO VERDİ

arda_guler1

İlk teklif Borussia Dortmund'dan geldi. Alman kulübünün temsilcileri sarı-lacivertlilere 22 milyon euro bonservis önerdi. Bir diğer teklif de Leipzig'den geldi. Leipzig'in teklifi ise 19 milyon euro civarında olduğu ifade edildi. Fenerbahçeli taraftarlar bu teklife karşı çıkıyor ve kabul edilmemesi gerektiğini savunuyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mesut Özil'in spor bakanı olabileceğini yazdılar...Mesut Özil'in spor bakanı olabileceğini yazdılar...
G.Saray'ın yıldızı teklifi kabul etti: Oynatacaksanız gelirim!G.Saray'ın yıldızı teklifi kabul etti: Oynatacaksanız gelirim!
Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldıza önereceği sözleşme ortaya çıktı!Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldıza önereceği sözleşme ortaya çıktı!
Anahtar Kelimeler:
Arda Güler fenerbahçe Süper Lig yaşında sezon süper li kulübün

En Çok Okunan Haberler

'Çalışmalar var' dedi! Kemal Kılıçdaroğlu için sert sözler...

'Çalışmalar var' dedi! Kemal Kılıçdaroğlu için sert sözler...

Erdoğan ile Mehmet Şimşek arasında kritik görüşme!

Erdoğan ile Mehmet Şimşek arasında kritik görüşme!

Wanda Nara'nın sözleri herkesi şaşırttı! "Icardi'yi bırakın"

Wanda Nara'nın sözleri herkesi şaşırttı! "Icardi'yi bırakın"

Zaniolo gelişmesi resmen açıklandı!

Zaniolo gelişmesi resmen açıklandı!

Şampiyonluk maçı öncesi Okan Buruk'tan şaşırtan karar!

Şampiyonluk maçı öncesi Okan Buruk'tan şaşırtan karar!

Resti çekti! Messi'den Barcelona kararı

Resti çekti! Messi'den Barcelona kararı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Tüm ailesini katletti! Savunmasını duyan inanamadı

Tüm ailesini katletti! Savunmasını duyan inanamadı

Çocukları bile gözleri görmedi! Dönme dolapta cinsel ilişki skandalı...

Çocukları bile gözleri görmedi! Dönme dolapta cinsel ilişki skandalı...

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

Ünlü oyuncunun cansız bedeni yerin altındaki sandıktan çıktı

Ünlü oyuncunun cansız bedeni yerin altındaki sandıktan çıktı

Anüsünde sıkışan doktorları bile şaşkına çevirdi! Acil ameliyat...

Anüsünde sıkışan doktorları bile şaşkına çevirdi! Acil ameliyat...

Pierre Cardin, Benetton... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Pierre Cardin, Benetton... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.