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Arda Güler ile ilgili yeni iddia! Babası yalanlamıştı...

29.06.2023 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de gündem Arda Güler... Genç oyuncunun takımda kalıp kalmayacağı pamuk ipliğine bağlanmış durumda. Arda'yı Avrupa'dan birçok takım isterken, Fenerbahçe ile son bir görüşme yapacağı ve kararını buna göre vereceği öğrenildi. Arda Güler ile ilgili bu gelişmeler yaşanırken yeni detayların ortaya çıktığı iddia edildi.

Arda Güler ile ilgili yeni iddia! Babası yalanlamıştı...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Türkiye'de transfer gündeminin en önemli maddesi Arda Güler olmuş durumda. Takımdan ayrılıp ayılmayacağı henüz netlik kazanmayan genç oyuncuyla sarı-lacivertliler önümüzdeki günlerde son bir görüşme daha yapacak.

TEMSİLCİSİ KOMİSYON İSTİYOR

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Record gazetesinde yer alan habere göre; Arda Güler'in temsilcileri korkunç bir komisyon istiyor. Gazetede atılan bu başlık sosyal medyada çok konuşuldu.

BABASI YALANLAMIŞTI

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Arda Güler'in babası ortaya çıkan bu iddiaları yalanlamasına rağmen yeniden gündeme gelen bu tarz haberler Arda cephesini oldukça rahatsız etmiş durumda. Menajerliği yapan babasından henüz bir yalanlama gelmemesi de dikkatlerden kaçmadı.


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