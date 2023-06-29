Arda Güler ile ilgili yeni iddia! Babası yalanlamıştı...

Türkiye'de transfer gündeminin en önemli maddesi Arda Güler olmuş durumda. Takımdan ayrılıp ayılmayacağı henüz netlik kazanmayan genç oyuncuyla sarı-lacivertliler önümüzdeki günlerde son bir görüşme daha yapacak.

TEMSİLCİSİ KOMİSYON İSTİYOR

Record gazetesinde yer alan habere göre; Arda Güler'in temsilcileri korkunç bir komisyon istiyor. Gazetede atılan bu başlık sosyal medyada çok konuşuldu.

BABASI YALANLAMIŞTI

Arda Güler'in babası ortaya çıkan bu iddiaları yalanlamasına rağmen yeniden gündeme gelen bu tarz haberler Arda cephesini oldukça rahatsız etmiş durumda. Menajerliği yapan babasından henüz bir yalanlama gelmemesi de dikkatlerden kaçmadı.



