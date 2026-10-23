Arda Güler'in Louis Vuitton anlaşmasından kazandığı para dudak uçuklattı!

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in, dünyaca ünlü lüks moda markası Louis Vuitton için gerçekleştirdiği reklam çekimlerinden 4,5 milyon euro kazandığı iddia edildi.

BİRKAÇ SAATLİK ÇEKİM İÇİN 4,5 MİLYON EURO İDDİASI

Arda Güler, Louis Vuitton ürünlerinin tanıtımı için kamera karşısına geçti. 21 yaşındaki futbolcunun yalnızca birkaç saat sürdüğü belirtilen çekimler karşılığında 4,5 milyon euro kazandığı öne sürüldü.

İddia edilen kazanç, genç yıldızın futbol kariyerinden elde ettiği gelirlerle de karşılaştırıldı. Ancak reklam anlaşmasının mali detayları ve çekimlerin süresiyle ilgili Arda Güler ya da Louis Vuitton cephesinden resmi bir açıklama yapılmadı.

REAL MADRİD'DE SKOR KATKISIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

2023 yazında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol ekibindeki performansıyla adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

Aktarılan istatistiklere göre milli futbolcu, söz konusu sezonda çıktığı 10 maçta 2 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Şampiyonlar Ligi'nde Roma karşısında oyuna sonradan dahil olarak iki golün hazırlığında rol alan Arda'nın, Sevilla maçında ceza sahası dışından kaydettiği gol de öne çıkan performansları arasında gösterildi.

ARDA GÜLER'İN PİYASA DEĞERİ 100 MİLYON EURO

Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Arda Güler'in sözleşmesinde, 10 milyon euroya kadar ulaşabilen bonus maddelerinin bulunduğu belirtilmişti.

Transfermarkt verilerine göre milli futbolcunun güncel piyasa değerinin 100 milyon euro seviyesine ulaştığı aktarıldı. Genç yıldız, hem sahadaki performansı hem de reklam dünyasında kendisiyle ilişkilendirilen yüksek kazanç iddialarıyla gündemdeki yerini koruyor.