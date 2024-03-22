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Arda Güler'in yeni takımı belli oldu fakat milli oyuncunun tek şartı var!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.03.2024 11:01
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Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi yaşanıyor. Yavaş yavaş maçlarda oynamaya başlayan genç oyuncu için ilginç bir transfer iddiası ortaya atıldı. Gelecek sezon başka bir takıma kiralanma fikrine sıcak bakan Arda Güler'in Real Madrid'den tek bir şey istediği ortaya çıktı.

Arda Güler'in yeni takımı belli oldu fakat milli oyuncunun tek şartı var!
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid formasını bir türlü sırtına geçiremeyen Arda Güler'in takımdan ayrılması gündeme geldi. İspanyol devinin önümüzdeki sezon kiralama konusunda karar kıldığı bilinirken Arda Güler'in yeni adresinin neresi olacağı büyük merak konusu olmuş durumdaydı. Yaşanan son gelişmenin ardından Arda Güler kararını verdi.

REAL SOCIEDAD İDDİASI

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Önümüzdeki sezon için Real Sociedad ile el sıkışan Real Madrid'in Arda Güler'i gelişmesi açısından Sociedad'a kiralayacağı öğrenildi.

ARDA GÜLER'İN TEK ŞARTI VAR

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Arda Güler'in kiralama olayına ikna olduğu fakat tek bir şart sunduğu ifade edildi. Gideceği takımda ilk 11 oynama garantisi isteyen Arda Güler'in bu şartı olumlu karşılandığı anda Real Sociedad işi resmileşecek.

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Arda Güler real madrid sezon
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