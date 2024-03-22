Arda Güler'in yeni takımı belli oldu fakat milli oyuncunun tek şartı var!

Real Madrid formasını bir türlü sırtına geçiremeyen Arda Güler'in takımdan ayrılması gündeme geldi. İspanyol devinin önümüzdeki sezon kiralama konusunda karar kıldığı bilinirken Arda Güler'in yeni adresinin neresi olacağı büyük merak konusu olmuş durumdaydı. Yaşanan son gelişmenin ardından Arda Güler kararını verdi.

REAL SOCIEDAD İDDİASI

Önümüzdeki sezon için Real Sociedad ile el sıkışan Real Madrid'in Arda Güler'i gelişmesi açısından Sociedad'a kiralayacağı öğrenildi.

ARDA GÜLER'İN TEK ŞARTI VAR

Arda Güler'in kiralama olayına ikna olduğu fakat tek bir şart sunduğu ifade edildi. Gideceği takımda ilk 11 oynama garantisi isteyen Arda Güler'in bu şartı olumlu karşılandığı anda Real Sociedad işi resmileşecek.





