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Arda Güler PSG'ye transfer mi oluyor? Arda Güler kimdir, kaç yaşında? Arda Güler aslen nereli ve hangi takımlarda oynadı?

07.06.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'nın dev takımlarından Paris Saint-Germain (PSG)'in Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için hazırlıklara başladığı iddiaları gündeme bomba gibi oturdu. Gelişme sonrası Güler'in hayatı ve kariyeri merak edilmeye başlandı. Peki Arda Güler kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? İşte hayatı...

Arda Güler PSG'ye transfer mi oluyor? Arda Güler kimdir, kaç yaşında? Arda Güler aslen nereli ve hangi takımlarda oynadı?

Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Arda Güler'in yaşadığı diyalog dikkat çekmişti. Güler, genç yaşıyla ve gösterdiği performansıyla Fenerbahçe'nin en dikkat çeken isimlerinden olmayı başardı. Peki PSG'nin transfer etmek istediği Arda Güler kimdir?

ARDA GÜLER KİMDİR?

25 Şubat 2005 tarihinde Altındağ, Ankara'da dünyaya gelmiş olan Arda Güler, orta saha mevkiinde oynamaktadır. Güler, Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir. Ünlü futbolcunun ismi son dönemde PSG ile anılmakta. 2014-2019 seneleri arasında Gençlerbirliği'nin altyapı takımında forma giymiş olan Arda Güler, 2019 senesinde Fenerbahçe'nin altyapı takımına transfer olmuştu.

Yıldız oyuncu 13 Ocak 2021 tarihinde Fenerbahçe ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Fenerbahçe formasıyla, U19 Süper Ligi'nde 19 maça çıktı 7 gol, 4 asist ile takıma önemli katkılarda bulundu.

Fenerbahçe, U19 Süper Ligi'ni 6. sırada tamamladı ve play-off oynama şansı yakaladı. İstanbul Başakşehir U19 takımıyla oynanan karşılaşmada Arda Güler 3 gol, 1 asist yaptı. Maç ise 6-0'lık Fenerbahçe galibiyeti ile sonuçlandı.

Genç isim, Fenerbahçe ile ilk maçına UEFA Avrupa Ligi play-off turunda HJK Helsinki karşısında çıkmış oldu. 17 Mart 2022 tarihinde aralarında Arda Güler'in de bulunduğu 6 futbolcu ile toplu imza töreni düzenlendi. Arda, Fenerbahçe ile olan sözleşmesini 3 sene daha uzattı.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Arda Güler
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