SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya La Liga

Arda Güler resmi imzayı attı! 5 yıllık anlaşma sağlandı

İspanyol devi Real Madrid, gösterdiği performansla göz kamaştıran millî futbolcumuz Arda Güler ile nikâh tazeledi. Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre 21 yaşındaki yıldız oyuncu, 2031 yılına kadar geçerli olacak 5 yıllık yeni sözleşmeye imza attı.

Arda Güler resmi imzayı attı! 5 yıllık anlaşma sağlandı
Emre Şen
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Real Madrid formasıyla İspanya'da ve Avrupa'da adından söz ettirmeye devam eden millî futbolcumuz Arda Güler'den kulüp kariyerine dair dev hamle geldi. İspanyol devinin, geçen ay prensip anlaşmasına vardığı 21 yaşındaki genç yetenekle resmi sözleşmeyi imzaladığı öğrenildi. Dünyaca ünlü transfer gazetecisi Fabrizio Romano'nun haberine göre, Arda Güler kendisini 2031 yılına kadar Real Madrid'e bağlayan 5 yıllık yeni kontrata imza attı. Kulübün bu hamleyi kısa süre içerisinde resmi kanallardan duyurması bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURUYOR

Arda Güler resmi imzayı attı! 5 yıllık anlaşma sağlandı 1

Real Madrid'de teknik heyetin vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Arda Güler, bu sezon sergilediği skorer performansla dikkat çekiyor. Eflatun-beyazlı formayla bu sezon tüm kulvarlarda 11 resmi maçta görev yapan millî futbolcu, rakip fileleri 3 kez havalandırırken takım arkadaşlarını da 5 kez golle buluşturarak toplamda 7 gole doğrudan katkı sağladı.

AVRUPA DEVLERİNİN RADARINDAYDI

Arda Güler resmi imzayı attı! 5 yıllık anlaşma sağlandı 2

Real Madrid'in elini çabuk tutarak uzun vadeli sözleşme imzaladığı Arda Güler, yeteneğiyle Avrupa'nın dev kulüplerinin de transfer listesinde yer alıyordu. İspanyol ekibinin bu hamleyle hem oyuncunun kulüpteki geleceğini garanti altına aldığı hem de piyasa değerindeki yükselişi sözleşmeyle güvenceye aldığı ifade edildi.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vincenzo Montella için Fenerbahçe sesleri! Ortalık fokur fokur kaynayacakVincenzo Montella için Fenerbahçe sesleri! Ortalık fokur fokur kaynayacak
Can Uzun transferi rekor bedelle bitiyor! 60 milyon EuroCan Uzun transferi rekor bedelle bitiyor! 60 milyon Euro
Anahtar Kelimeler:
Arda Güler real madrid Spor Haberleri son dakika spor haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünyanın yüzde 70'i kullanıyor! Ülkelerden peş peşe açıklama geldi: Tek tek kapatılıyor

Dünyanın yüzde 70'i kullanıyor! Ülkelerden peş peşe açıklama geldi: Tek tek kapatılıyor

Eşine tavuk satan kasabı öldürdü

Eşine tavuk satan kasabı öldürdü

Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler! Arda Güler golünü attı, Arda Turan Milano'da yıkıldı: Lizbon'da büyük sürpriz!

Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler! Arda Güler golünü attı, Arda Turan Milano'da yıkıldı: Lizbon'da büyük sürpriz!

Sevgilisinin ihanetine uğradı! 'Kızı hamile bırakmış'

Sevgilisinin ihanetine uğradı! 'Kızı hamile bırakmış'

500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi değişti! İşte banka banka kazançlar...

500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi değişti! İşte banka banka kazançlar...

Benzine indirim geldi: Tabela değişti!

Benzine indirim geldi: Tabela değişti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.