Arda Güler resmi imzayı attı! 5 yıllık anlaşma sağlandı

Real Madrid formasıyla İspanya'da ve Avrupa'da adından söz ettirmeye devam eden millî futbolcumuz Arda Güler'den kulüp kariyerine dair dev hamle geldi. İspanyol devinin, geçen ay prensip anlaşmasına vardığı 21 yaşındaki genç yetenekle resmi sözleşmeyi imzaladığı öğrenildi. Dünyaca ünlü transfer gazetecisi Fabrizio Romano'nun haberine göre, Arda Güler kendisini 2031 yılına kadar Real Madrid'e bağlayan 5 yıllık yeni kontrata imza attı. Kulübün bu hamleyi kısa süre içerisinde resmi kanallardan duyurması bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURUYOR

Real Madrid'de teknik heyetin vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Arda Güler, bu sezon sergilediği skorer performansla dikkat çekiyor. Eflatun-beyazlı formayla bu sezon tüm kulvarlarda 11 resmi maçta görev yapan millî futbolcu, rakip fileleri 3 kez havalandırırken takım arkadaşlarını da 5 kez golle buluşturarak toplamda 7 gole doğrudan katkı sağladı.

AVRUPA DEVLERİNİN RADARINDAYDI

Real Madrid'in elini çabuk tutarak uzun vadeli sözleşme imzaladığı Arda Güler, yeteneğiyle Avrupa'nın dev kulüplerinin de transfer listesinde yer alıyordu. İspanyol ekibinin bu hamleyle hem oyuncunun kulüpteki geleceğini garanti altına aldığı hem de piyasa değerindeki yükselişi sözleşmeyle güvenceye aldığı ifade edildi.