Arda Güler ve Hakan'dan açıklama! "Aklım hala kaçırdığım penaltıda"

UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda İzlanda'yı 4-1 mağlup ettiğimiz maçın ardından Arda Güler konuştu.

"DAHA BÜYÜK MOTİVASYON YOK"

Arda Güler, "Kazandığımız için çok mutluyuz. Zor bir yolculuktan geldik. Belki bir sürü bahanemiz vardı. Zemin çok kötüydü ama bugün hiç pes etmeyen bir takım vardı. Tarihimizde burada hiç İzlanda'yı burada yenememiştik. Bu bizim için büyük motivasyondu. Hocamız da hep bunu hatırlattı. Halkımızı mutlu etmekten daha büyük bir motivasyon yok." dedi.

"AKLIM HALA PENALTIDA"

Arda'nın ardından konuşan Hakan Çalhanoğlu, "90 dakika çok iyi performans gösterdik. Benim aklım hala penaltıda. Büyük konuşmak istemiyorum ama kaçırma ihtimalim yok. O yüzden ikinci penaltıda sorumluluğu yeniden almak istedim. Oynayan, oynamayan herkes çok iyiydi. Bugün herkes en iyisindeydi. Kazanacağımıza zaten emindim. Çok istekliydik ve bir ilki yapmak istedik burada." açıklamasında bulundu.