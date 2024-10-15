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Arda Güler ve Hakan'dan açıklama! "Aklım hala kaçırdığım penaltıda"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
15.10.2024 00:20
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında deplasmanda İzlanda’yı 4-2 mağlup etti. Mililer, grupta üst üste 3. galibiyetini alarak puanını 10’a yükseltti. Mücadele sonrası konuşan Arda Güler, "Halkımızı mutlu etmekten daha büyük bir motivasyon yok." dedi.

Arda Güler ve Hakan'dan açıklama! "Aklım hala kaçırdığım penaltıda"
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda İzlanda'yı 4-1 mağlup ettiğimiz maçın ardından Arda Güler konuştu.

"DAHA BÜYÜK MOTİVASYON YOK"

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Arda Güler, "Kazandığımız için çok mutluyuz. Zor bir yolculuktan geldik. Belki bir sürü bahanemiz vardı. Zemin çok kötüydü ama bugün hiç pes etmeyen bir takım vardı. Tarihimizde burada hiç İzlanda'yı burada yenememiştik. Bu bizim için büyük motivasyondu. Hocamız da hep bunu hatırlattı. Halkımızı mutlu etmekten daha büyük bir motivasyon yok." dedi.

"AKLIM HALA PENALTIDA"

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Arda'nın ardından konuşan Hakan Çalhanoğlu, "90 dakika çok iyi performans gösterdik. Benim aklım hala penaltıda. Büyük konuşmak istemiyorum ama kaçırma ihtimalim yok. O yüzden ikinci penaltıda sorumluluğu yeniden almak istedim. Oynayan, oynamayan herkes çok iyiydi. Bugün herkes en iyisindeydi. Kazanacağımıza zaten emindim. Çok istekliydik ve bir ilki yapmak istedik burada." açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Hakan Çalhanoğlu Arda Güler
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