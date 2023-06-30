Arda Güler yuvadan uçuyor, Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan resmi açıklama geldi! "Onu istiyoruz, ilgimiz çok yüksek"

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer temasları da hız kesmeden devam ederken takımdaki geleceği en çok merak edilen isimlerin başında şüphesiz genç yıldız Arda Güler geliyor.

Perormansıyla dev kulüpleri peşine takan 18 yaşındaki süper yıldızın peşinde olan kulüplerden biri de İspanyol devi Barcelona olurken Katalan ekibinden Güler için ilk resmi açıklma da geldi. Barcelona Başkanı Joan Laporta, sportif direktör Deco'nun Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in transferi için Türkiye'ye gelmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

"ARDA GÜLER'İ İSTİYORUZ"

Arda Güler'i transfer etmek istediklerini net bir şekilde dile getiren Laporta, "Deco bugün İstanbul'daydı. La Liga Yönetimi, gelecek sezonun planlamasını yaparken, Finansal Fair-play'i etkilemeden bu süreci yürütmemizi sağlıyor. Arda Güler çok yetenekli bir oyuncu ve transferi bitirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"ONA İLGİMİZ ÇOK YÜKSEK"

Arda Güler'in uzun zamandır takip edildiğini belirten Joan Laporta "Scout departmanımız Arda'yı takip ediyordu. Ona ilgimiz çok yüksek. Deco bu transfer için İstanbul'da. Bu transferi gelecek sezon için bitirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

BONSERVİSİ 17.5 MİLYON EURO

Genç oyuncunun Fenerbahçe ile yaptığı sözleşme gereğince, 17.5 milyon euro ödeyen takım Güler'i renklerine bağlayabiliyor. Bu yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden olan Arda Güler'le PSG, Juventus, Ajax, Real Madrid gibi dev kulüpler de ilgileniyor.



