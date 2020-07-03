YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Arda Kardeşler’in Kayserispor ve Beşiktaş karnesi

Arda Kardeşler’in Kayserispor ve Beşiktaş karnesi

KAYSERİ HABERLERİ  | 03.07.2020 17:37 | Son Güncelleme

Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanacak maça atanan hakem Arda Kardeşler, 10.

Arda Kardeşler’in Kayserispor ve Beşiktaş karnesi

Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanacak maça atanan hakem Arda Kardeşler, 10. kez Kayserispor 7.kez Beşiktaş maçını yönetecek.
Kayseri Kadir Has Stadı’nda Pazartesi günü oynanacak olan Kayserispor-Beşiktaş maçına atanan Arda Kardeşler, bugüne kadar 147 maçta düdük çaldı. Bu maçlarda 72 kez ev sahibi takım, 39 kez deplasman takımı kazanırken 36 kez de beraberlik bozulmadı. Arda Kardeşler, bu maçlarda 641 kez sarı kart 40 kez kırmızı kart kullandı.
Bursa Bölgesi Süper Lig hakemi, Kayserispor’un 9 maçında düdük çaldı. Bu maçlarda Kayserispor 3 galibiyet 1 beraberlik 5 yenilgi aldı. Bu maçlarda Arda Kardeşler, Kayserispor’a 17 sarı kart 1 kırmızı kart çıkarırken rakiplerine 21 sarı kart çıkardı.
Arda Kardeşler, Beşiktaş’ın ise 6 maçında düdük çaldı. İstanbul ekibi, bu maçların tamamını kazandı. Arda Kardeşler, 15 kez sarı kart çıkarırken rakiplerine 16 sarı kart 1 kırmızı kart çıkardı.
Arda Kardeşler, 1 kez Kayserispor ile Beşiktaş arasındaki maçı yönetti. İstanbul’da oynanan 2016-2017 sezonuna ait müsabakayı Beşiktaş 2-1 kazanmıştı.
Arda Kardeşler’in yönettiği Kayserispor maçları ve sonuçları şöyle:
Kayserispor-Konyaspor 2-2
Kayserispor-Fenerbahçe 1-0
Galatasaray-Kayserispor 3-1
Konyaspor-Kayserispor 0-1
Alanyaspor-Kayserispor 5-0
Göztepe-Kayserispor 2-0
Fenerbahçe-Kayserispor 3-0
Beşiktaş-Kayserispor 2-1
Gaziantepspor-Kayserispor 1-2
Arda Kardeşler’in yönettiği Beşiktaş maçları ve sonuçları şöyle:
Beşiktaş-Ankaragücü 2-1
Kasımpaşa-Beşiktaş 2-3
Beşiktaş-Alanyaspor 2-0
Ç.Rizespor-Beşiktaş 2-7
Beşiktaş-Osmanlıspor 4-0
Beşiktaş-Kayserispor 2-1

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Erciş Belediyesinden vektörle mücadele ve ilaçlama çalışması

Erciş Belediyesinden vektörle mücadele ve ilaçlama çalışması

Yeni Malatyaspor, "Maço Baba" ve Fatma ninenin burnunda tütüyor

Yeni Malatyaspor, "Maço Baba" ve Fatma ninenin burnunda tütüyor

Sol bekte Emre oynayacak

Sol bekte Emre oynayacak

Sol bekte Emre oynayacak

Sol bekte Emre oynayacak

Sarı Kantaron otu şifa kaynağı

Sarı Kantaron otu şifa kaynağı

Kayseri Namaz Vakitleri 3 Temmuz Cuma

İmsak
03:21
Sabah
05:11
Öğle
12:47
İkindi
16:42
Akşam
20:14
Yatsı
21:55

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 3 Temmuz Cuma

Boduroğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çiğdem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aslı Ünlüel Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Baykara Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Elif Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Arıcı Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Billur Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kayserispor’un Fenerbahçe maçı kadrosu

Kayserispor’un Fenerbahçe maçı kadrosu

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Solunum sıkıntısı çeken yeni doğan bebeğin imdadına hava ambulansı yetişti

Solunum sıkıntısı çeken yeni doğan bebeğin imdadına hava ambulansı yetişti

Tıp Fakültesi 40. Dönem Mezunlarını Verdi

Tıp Fakültesi 40. Dönem Mezunlarını Verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.