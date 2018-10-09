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Arda Turan 10 maçlık cezasını tamamladı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 09.10.2018 19:29 | Son Güncelleme

Geçen sezon oynanan Sivasspor maçında kırmızı kart görerek 10 maç ceza alan Arda Turan, cezasını tamamladı. 31 yaşındaki futbolcu, takım arkadaşlarının izin yapmasına rağmen ekstra idmanlar yaparak eksiklerini gidermeye çalışıyor.

Arda Turan 10 maçlık cezasını tamamladı

Başakşehir’de teknik direktör Abdullah Avcı’nın ilk 8 haftayla ilgili en büyük sıkıntısı ciddi eksiklerle mücadele etmek zorunda kalmasıydı. Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe maçı sonrasında, “İkinci milli takım arasına giriyoruz. Kadro derinliğimiz var ama bugün 8 haftalık süreçte takım kaptanımız Emre Belözğlu’ndan 1.5 maç faydalanabildik.

Arda 8 maç cezalıydı, Clichy, Elia, Costa sakattı. Bireysel performanslar ve sakatlıklarla 8 haftalık süreci geçirdik. Buna rağmen ligin yukarısında sistemimiz sayesinde durabiliyoruz” demişti. Yıldızları tek tek geri dönen İstanbul ekibi, Arda Turan’a da kavuşuyor. 16 maçlık cezası 10’a inen yıldız oyuncu, milli aranın ardından sahalara geri dönecek.

İZİN BİLE YAPMIYOR

Bu süreçte sakatlıklarla boğuşan ve tam olarak iyileşen Arda’nın da milli arayı çok iyi değerlendirip hazır bir şekilde dönmek için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. 31 yaşındaki futbolcu, takım arkadaşlarının izin yapmasına rağmen ekstra idmanlar yaparak eksiklerini gidermeye çalışıyor.

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Medipol Başakşehir arda turan

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