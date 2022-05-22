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Arda Turan'a Atletico Madrid teklif yaptı! Geri dönüyor...

22.05.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da ikinci Arda Turan dönemi de sona erdi. Tecrübeli isim bu olayla birlikte futbolculuk kariyerine de noktayı koyacağı öğrenildi. Avrupa'da Atletico Madrid'in simge isimlerinden biri olan Arda Turan'a sürpriz bir teklif geldi. İşte detaylar...

Arda Turan'a Atletico Madrid teklif yaptı! Geri dönüyor...
Arda Turan

Arda Turan

TR Türkiye
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da ikinci Arda Turan dönemi de sona erdi. Arda Turan 2011 yılında ayrıldığı Galatasaray'a 2020-2021 sezonunun başında geri dönmüştü. 35 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takımda bu sezon 12 maçta forma giyip 1 asist yaptı.

FUTBOLU BIRAKIYOR

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Arda Turan'ın futbolu bırakma kararı aldığı ve kesin olarak antrenörlük yapacağı iddia edilmişti. İspanya'dan flaş bir iddia sosyal medyayı karıştırdı. Atletico Madrid'in sevilen isimlerinin başında gelen Arda Turan'a teklif geldi.

ALTYAPI TEKLİFİ GELDİ

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Galatasaray'da futbola veda eden Arda Turan'a Atletico Madrid tarafından bir teklif yapıldı. Diego Simeone ile çok iyi anlaşan ve hala sık sık görüşen Arda'ya altyapıda görev teklif edildi. 35 yaşındaki oyuncu, futbolu bıraktıktan sonra yeniden Madrid'e dönüp teknik direktörlük kariyerine başlayabilir.

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Galatasaray Futbol Kulübü Atlético Madrid Arda Turan
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