Arda Turan'a Atletico Madrid teklif yaptı! Geri dönüyor...

Galatasaray'da ikinci Arda Turan dönemi de sona erdi. Arda Turan 2011 yılında ayrıldığı Galatasaray'a 2020-2021 sezonunun başında geri dönmüştü. 35 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takımda bu sezon 12 maçta forma giyip 1 asist yaptı.

FUTBOLU BIRAKIYOR

Arda Turan'ın futbolu bırakma kararı aldığı ve kesin olarak antrenörlük yapacağı iddia edilmişti. İspanya'dan flaş bir iddia sosyal medyayı karıştırdı. Atletico Madrid'in sevilen isimlerinin başında gelen Arda Turan'a teklif geldi.

ALTYAPI TEKLİFİ GELDİ

Galatasaray'da futbola veda eden Arda Turan'a Atletico Madrid tarafından bir teklif yapıldı. Diego Simeone ile çok iyi anlaşan ve hala sık sık görüşen Arda'ya altyapıda görev teklif edildi. 35 yaşındaki oyuncu, futbolu bıraktıktan sonra yeniden Madrid'e dönüp teknik direktörlük kariyerine başlayabilir.

