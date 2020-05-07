Arda Turan'dan flaş Fenerbahçe cevabı! "Teklif gelirse..."

Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Ümit Özat, Instagram'da Arda Turan ile canlı yayın gerçekleştirdi. Arda Turan'ın Ümit Özat'ın "Fenerbahçe'ye transfer olur musun?" şeklindeki sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti.
Sohbette maç başı sistemini değerlendiren Arda Turan, "Maç başı sistemi dünyanın en kötü sistemi. Oyuncuyu, takım arkadaşına düşman ediyorsun. 2M€ kazanacağına, 1.4M€ ver ama maç başı olmasın. Ben bir gün sportif direktör olursam, asla maç başı koymayacağım" dedi.
Sarı-lacivertli kulübün eski yıldızı Alex de Souza, canlı yayında "Kaptanlar selam" şeklinde yorum yaptı. Bu yorumun ardından Fenerbahçeli taraftarlar çok sayıda mesaj yazdı.
Ümit Özat canlı yayında "Fenerbahçe'den teklif gelse gider mi diye soruluyor. Ben gitmez diyorum. Artık Arda Galatasaray ile özdeşleşti." dedi.
Arda Turan ise "Ben bu konuda fikrimi daha önceden söyledim. Fikrim de sabittir."dedi.
Ümit Özat'ın "Aziz Yıldırım'ın 1 saatte Arda'yı ikna ederim sözlerine katılıyor musun?" sorusuna ise Arda "Herkes kendi tarafında güzeldir. Böyle rekabet içerisinde çok daha güzeliz diye düşünüyorum" diyerek yanıt verdi.
İspanya basınından Sport, geçtiğimiz günlerde Arda Turan'ın gelecek sezon Galatasaray forması giyeceği ve bu transferde Fatih Teirm'in rolünün büyük olduğunu duyurmuştu.
Arda Turan ise Spor Arena'ya yaptığı özel açıklamalarda "Gelecek sene Galatasaray'da oynayacak mıyım bilemiyorum. Başkanın ve hocanın sözlerinin üzerine bir şey diyemem. Beni çağırırlarsa giderim. Ben sağlıklı olup işimi yapıp yoluma devam edeceğim inşallah her zaman söylüyorum Galatasaray beni çağırırsa giderim çağırmazsa tribün orada her zaman gider destekleriz" şeklinde konuşmuştu.
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