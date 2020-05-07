SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Arda Turan'dan flaş Fenerbahçe cevabı! "Teklif gelirse..."

Arda Turan'dan flaş Fenerbahçe cevabı! "Teklif gelirse..."

FUTBOL HABERLERİ  | 07.05.2020 23:14 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat Instagram canlı yayınında Arda Turan'ı konuk etti. Ümit Özat, Arda Turan'a "Fenerbahçe'ye transfer olur musun?" diye sordu. Turan'ın verdiği cevap dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Ümit Özat, Instagram'da Arda Turan ile canlı yayın gerçekleştirdi. Arda Turan'ın Ümit Özat'ın "Fenerbahçe'ye transfer olur musun?" şeklindeki sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti.

ALEX DE SOUZA SÜRPRİZİ

Sohbette maç başı sistemini değerlendiren Arda Turan, "Maç başı sistemi dünyanın en kötü sistemi. Oyuncuyu, takım arkadaşına düşman ediyorsun. 2M€ kazanacağına, 1.4M€ ver ama maç başı olmasın. Ben bir gün sportif direktör olursam, asla maç başı koymayacağım" dedi.

Sarı-lacivertli kulübün eski yıldızı Alex de Souza, canlı yayında "Kaptanlar selam" şeklinde yorum yaptı. Bu yorumun ardından Fenerbahçeli taraftarlar çok sayıda mesaj yazdı.

ARDA TURAN'DAN FENERBAHÇE CEVABI!

Ümit Özat canlı yayında "Fenerbahçe'den teklif gelse gider mi diye soruluyor. Ben gitmez diyorum. Artık Arda Galatasaray ile özdeşleşti." dedi.

Arda Turan ise "Ben bu konuda fikrimi daha önceden söyledim. Fikrim de sabittir."dedi.

Ümit Özat'ın "Aziz Yıldırım'ın 1 saatte Arda'yı ikna ederim sözlerine katılıyor musun?" sorusuna ise Arda "Herkes kendi tarafında güzeldir. Böyle rekabet içerisinde çok daha güzeliz diye düşünüyorum" diyerek yanıt verdi.

İSPANYA BASINI DUYURMUŞTU

İspanya basınından Sport, geçtiğimiz günlerde Arda Turan'ın gelecek sezon Galatasaray forması giyeceği ve bu transferde Fatih Teirm'in rolünün büyük olduğunu duyurmuştu.

Arda Turan ise Spor Arena'ya yaptığı özel açıklamalarda "Gelecek sene Galatasaray'da oynayacak mıyım bilemiyorum. Başkanın ve hocanın sözlerinin üzerine bir şey diyemem. Beni çağırırlarsa giderim. Ben sağlıklı olup işimi yapıp yoluma devam edeceğim inşallah her zaman söylüyorum Galatasaray beni çağırırsa giderim çağırmazsa tribün orada her zaman gider destekleriz" şeklinde konuşmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İhbar sonrası ulaştılar! 3 kişi birden... İhbar sonrası ulaştılar! 3 kişi birden...
Flamengo'da 38 kişi koronavirüse yakalandıFlamengo'da 38 kişi koronavirüse yakalandı
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Yardımlar iade edilecek' önce Türkiye'den sonra İngiltere'den açıklama

'Yardımlar iade edilecek' önce Türkiye'den sonra İngiltere'den açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile pazar yerleriyle ilgili yeni genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile pazar yerleriyle ilgili yeni genelge

Mustafa Cengiz beyin ameliyatı geçirdi

Mustafa Cengiz beyin ameliyatı geçirdi

Survivor Sercan'ın babasından olay sözler! 'Elen gel...'

Survivor Sercan'ın babasından olay sözler! 'Elen gel...'

G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyat oldu

G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyat oldu

F.Bahçe'den flaş Süper Lig açıklaması!

F.Bahçe'den flaş Süper Lig açıklaması!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

''VAR odasında Fenerbahçeliler vardı"

''VAR odasında Fenerbahçeliler vardı"

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Rüştü Reçber'den sigara itirafı

Rüştü Reçber'den sigara itirafı

Setanay Cankat'ın işine son verildi

Setanay Cankat'ın işine son verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arda Turan'dan flaş Fenerbahçe cevabı! "Teklif gelirse..."

Arda Turan'dan flaş Fenerbahçe cevabı! "Teklif gelirse..."

Rıdvan Dilmen'den TFF'ye flaş tepki: Rezalet

Rıdvan Dilmen'den TFF'ye flaş tepki

Futbol Federasyonu'ndan sözleşmelere ilişkin tavsiye kararı

TFF'den sözleşmelere ilişkin karar

Flamengo'da 38 kişi koronavirüse yakalandı

Flamengo'da 38 kişi koronavirüse yakalandı

TFF Başkanı Nihat Özdemir açıkladı! Ligler 12 Haziran'da başlıyor

Süper Lig'in başlama tarihi açıklandı!

Ali Emre Yanar: Göreve her zaman hazırım

'Göreve her zaman hazırım'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.