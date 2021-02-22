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Arda Turan'dan flaş gönderme! İrfan Can Kahveci...

22.02.2021 14:25 | Son Güncelleme:
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Arda Turan'dan flaş gönderme! İrfan Can Kahveci...

Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, sosyal medya hesabından F.Bahçe'ye giden İrfan Can Kahveci'nin yakın arkadaşları Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan'la birlikte fotoğrafını paylaştı. Fenerbahçe'nin Göztepe mağlubiyetinden sonra gelen bu paylaşım, taraftarlar arasında İrfan Can Kahveci'ye gönderme olarak yorumlandı.

Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha geçen Galatasaray'da yüzler gülüyor. Fenerbahçe'nin Göztepe'ye 1-0 kaybettiği maçın ardından, Instagram hesabından önce Fatih Terim'le olan fotoğrafını paylaşan sarı-kırmızılı takımın kaptanı Arda Turan daha sonra Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan'la birlikte bir kare daha paylaştı. Hikaye notunda "Prenslerim" yazısı yer aldı.

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MERT HAKAN VE İRFAN CAN KAHVECİ'YE GÖNDERME

Paylaşımın Fenerbahçe'nin Göztepe mağlubiyetinden sonra gelmesi Mert Hakan ve İrfan Can Kahveci'ye gönderme olarak yorumlandı.

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Allah kem gözlerden korusun sizleri aslanlar.
Büyük kaptan Arda Turan!..
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