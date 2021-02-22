Arda Turan'dan flaş gönderme! İrfan Can Kahveci...

Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha geçen Galatasaray'da yüzler gülüyor. Fenerbahçe'nin Göztepe'ye 1-0 kaybettiği maçın ardından, Instagram hesabından önce Fatih Terim'le olan fotoğrafını paylaşan sarı-kırmızılı takımın kaptanı Arda Turan daha sonra Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan'la birlikte bir kare daha paylaştı. Hikaye notunda "Prenslerim" yazısı yer aldı.

MERT HAKAN VE İRFAN CAN KAHVECİ'YE GÖNDERME

Paylaşımın Fenerbahçe'nin Göztepe mağlubiyetinden sonra gelmesi Mert Hakan ve İrfan Can Kahveci'ye gönderme olarak yorumlandı.

