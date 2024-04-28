SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Tff 1. Lig
  4. Arda Turan'dan transfer bombası! Dünyaca ünlü golcü Diego Costa ile masaya oturdu

Arda Turan'dan transfer bombası! Dünyaca ünlü golcü Diego Costa ile masaya oturdu

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
28.04.2024 19:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Eyüpspor'dan transfer hamlesi geldi. Takımın teknik direktörü Arda Turan, Diego Costa ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi.

Arda Turan'dan transfer bombası! Dünyaca ünlü golcü Diego Costa ile masaya oturdu

Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Eyüpspor şimdiden transfer çalışmalarına başladı. Arda Turan, dünyaca ünlü İspanyol forvet Diego Costa ile masaya outrduç

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

GMQ6EkUW8AAOR0J

Brezilya'nın Gremio takımında forma giyen Diego Costa'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bunu fırsat bilen Arda Turan, Diego Costa ile görüşme gerçekleştirdi. Arda Turan, Atletico Madrid'de futbolculuk döneminde Diego Costa ile birlikte top koşturmuştu.

PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

53635135162-cbc5960692-k

Bu sezon Gremio formasıyla 9 resmi maça çıkan İspanyol forvet, 6 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alanyaspor, İstanbulspor'u farka boğduAlanyaspor, İstanbulspor'u farka boğdu
Süper Lig'e çıkma biletini alan ikinci takım Göztepe oldu!Süper Lig'e çıkma biletini alan ikinci takım Göztepe oldu!
Antalyaspor'da Sergen Yalçın kriziAntalyaspor'da Sergen Yalçın krizi
Anahtar Kelimeler:
Eyüpspor Arda Turan Diego Costa Süper Lig süper li
En Çok Okunan Haberler
Paylaşımı gündem oldu! O öğretmen hakkında dikkat çeken iddia

Paylaşımı gündem oldu! O öğretmen hakkında dikkat çeken iddia

"Altın için beklenen müjde geldi!" diyerek duyurdu! "Makas kapanacak, daha ucuza alabileceğiz"

"Altın için beklenen müjde geldi!" diyerek duyurdu! "Makas kapanacak, daha ucuza alabileceğiz"

Süper Lig'e çıkma biletini alan ikinci takım Göztepe oldu!

Süper Lig'e çıkma biletini alan ikinci takım Göztepe oldu!

Arda Turan'dan transfer bombası

Arda Turan'dan transfer bombası

Şampiyonlar Ligi'ne katılacak 8 takım belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ne katılacak 8 takım belli oldu

Caner Erkin, Eyüpspor formasıyla ligi kasıp kavuruyor!

Caner Erkin, Eyüpspor formasıyla ligi kasıp kavuruyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.