Arda Turan'dan transfer bombası! Dünyaca ünlü golcü Diego Costa ile masaya oturdu

Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Eyüpspor şimdiden transfer çalışmalarına başladı. Arda Turan, dünyaca ünlü İspanyol forvet Diego Costa ile masaya outrduç

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Brezilya'nın Gremio takımında forma giyen Diego Costa'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bunu fırsat bilen Arda Turan, Diego Costa ile görüşme gerçekleştirdi. Arda Turan, Atletico Madrid'de futbolculuk döneminde Diego Costa ile birlikte top koşturmuştu.

PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Bu sezon Gremio formasıyla 9 resmi maça çıkan İspanyol forvet, 6 gol, 1 asistlik performans sergiledi.





