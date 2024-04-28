Arda Turan'dan transfer bombası! Dünyaca ünlü golcü Diego Costa ile masaya oturdu

Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Eyüpspor şimdiden transfer çalışmalarına başladı. Arda Turan, dünyaca ünlü İspanyol forvet Diego Costa ile masaya outrduç
Brezilya'nın Gremio takımında forma giyen Diego Costa'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bunu fırsat bilen Arda Turan, Diego Costa ile görüşme gerçekleştirdi. Arda Turan, Atletico Madrid'de futbolculuk döneminde Diego Costa ile birlikte top koşturmuştu.
Bu sezon Gremio formasıyla 9 resmi maça çıkan İspanyol forvet, 6 gol, 1 asistlik performans sergiledi.