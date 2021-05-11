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Arda Turan: Hoca ikisi de kaybeder dedi

11.05.2021 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, Denizlispor maçının ardından açıklamalar yaptı.

Arda Turan: Hoca ikisi de kaybeder dedi

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, Denizlispor karşısında alınan 4-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"Her şeyden önce Galatasaraylı olmak çok güzel. Başka bir şey hayatımızda. İnanmadığımız hiçbir şeyi taraftarımıza söylemedik. Beşiktaş maçı öncesini de hatırlıyoruz. Galatasaray sağına soluna bakmadan gerekli skoru alır. Cumartesi ne olur bilmiyorum. Hayat gösterecek. Gurur duyulacak bir iş yaptık. "

"Hocamıza dedim ki, 'Hava ne güzel, tam mayıs' dedim. Hoca da, 'Merak etme, ikisi de kaybeder' dedi. Biz Galatasaray'a yakışır şekilde oynayacağız. Zor bir rakip olacak. Malatya iyi bir takım. Bakalım ne olacak. "

"Hayat bana Camp Nou'da şampiyonluk, Bernabeu'da Kral Kupası şampiyonluğu gösterdi. Beşiktaş, Göztepe ile oynayacak. Aslan gibi Göztepe. Ünal Hoca var. Bizim de rakibimiz Malatya, çok zor. Çıkacağız, elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Şu an evlerindeki Galatasaraylılar, şampiyon kadar mutludurlar. Eve şampiyonluk ümidiyle dönüyoruz.,"

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Arda Turan
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