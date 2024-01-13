Arda Turan'ı durdurana aşk olsun... Eyüpspor rakip tanımıyor! Çıktığı son 8 maçta 7 galibiyet aldılar

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Eyüpspor ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Eyüp Stadyumu'nda oynanan mücadeledede ev sahibi ekip sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu önemli zaferle birlikte Eyüpspor, son 8 maçta elde ettiği yedinci galibiyetini almış oldu ve toplam puanını 45'e çıkardı.

ARDA ZİRVEDEKİ YERİNİ SAĞLAMLAŞTIRDI

Arda Turan'ın ekibine galibiyeti getiren goller, 34. dakikada Prince Ampem ve 62. dakikada Adrien Regattin'in penaltı vuruşuyla geldi. Bu skorla Eyüpspor, ligde üst sıralardaki yerini sağlamlaştırırken, Keçiörengücü ise 19 puanda kaldı.

Eyüpspor'un bir sonraki maçta deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak. Diğer taraftan, Keçiörengücü evinde Manisa FK'yı ağırlayacak ve kaybettikleri maçın ardından tekrar çıkış arayacak.





