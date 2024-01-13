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  4. Arda Turan'ı durdurana aşk olsun... Eyüpspor rakip tanımıyor! Çıktığı son 8 maçta 7 galibiyet aldılar

Arda Turan'ı durdurana aşk olsun... Eyüpspor rakip tanımıyor! Çıktığı son 8 maçta 7 galibiyet aldılar

13.01.2024 23:12 | Son Güncelleme:
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Arda Turan'ın çalıştırdığı Trendyol 1. Lig Eyüpspor 18. hafta maçında sahasında Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlanırken, İstanbul ekibi son 8 maçtaki yedinci galibiyetini aldı. İşte detaylar...

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Eyüpspor ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Eyüp Stadyumu'nda oynanan mücadeledede ev sahibi ekip sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu önemli zaferle birlikte Eyüpspor, son 8 maçta elde ettiği yedinci galibiyetini almış oldu ve toplam puanını 45'e çıkardı.

ARDA ZİRVEDEKİ YERİNİ SAĞLAMLAŞTIRDI

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Arda Turan'ın ekibine galibiyeti getiren goller, 34. dakikada Prince Ampem ve 62. dakikada Adrien Regattin'in penaltı vuruşuyla geldi. Bu skorla Eyüpspor, ligde üst sıralardaki yerini sağlamlaştırırken, Keçiörengücü ise 19 puanda kaldı.

Eyüpspor'un bir sonraki maçta deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak. Diğer taraftan, Keçiörengücü evinde Manisa FK'yı ağırlayacak ve kaybettikleri maçın ardından tekrar çıkış arayacak.

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