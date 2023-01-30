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Arda Turan için flaş transfer iddiası! Eyüpspor'un başına mı geçiyor? İşte olay yaratan o iddia...

30.01.2023 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra teknik direktörlük görevine başlayacağını söyleyen Arda Turan, bir süredir antrenörlük kurslarına katılıyordu. Her röportajında büyük bir teknik direktör olmak istediğini söyleyen Arda Turan için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Arda Turan için flaş transfer iddiası! Eyüpspor'un başına mı geçiyor? İşte olay yaratan o iddia...

Arda Turan için taraftarları heyecanlandıracak bir iddia ortaya atıldı. Süper Lig'in bir alt liginde mücadele eden Eyüpspor için adı geçen Arda Turan sosyal medyada gündem olmuş durumda.

TRANSFERLERLE SÖZ ETTİRDİLER

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Sezon başında birçok yıldız ismi takıma katmayı başaran Eyüpspor, ligde lider konumda bulunuyor. Takımın başında İbrahim Üzülmez'in olmasına rağmen çıkan bu iddialar her geçen gün ciddileşiyor.

ARDA TURAN'DAN YALANLAMA GELMEDİ

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Çıkan bu iddialardan sonra herhangi bir yalanlama yapmayan Arda Turan, Eyüpspor konusunda açık kapı bırakmış gibi duruyor.

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Eyüpspor Arda Turan İbrahim Üzülmez galatasaray ligi süper li

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