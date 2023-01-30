Arda Turan için flaş transfer iddiası! Eyüpspor'un başına mı geçiyor? İşte olay yaratan o iddia...

Arda Turan için taraftarları heyecanlandıracak bir iddia ortaya atıldı. Süper Lig'in bir alt liginde mücadele eden Eyüpspor için adı geçen Arda Turan sosyal medyada gündem olmuş durumda.
Sezon başında birçok yıldız ismi takıma katmayı başaran Eyüpspor, ligde lider konumda bulunuyor. Takımın başında İbrahim Üzülmez'in olmasına rağmen çıkan bu iddialar her geçen gün ciddileşiyor.
Çıkan bu iddialardan sonra herhangi bir yalanlama yapmayan Arda Turan, Eyüpspor konusunda açık kapı bırakmış gibi duruyor.