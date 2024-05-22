SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. Arda Turan'ın acı günü! ''Seni çok özleyeceğim...''

Arda Turan'ın acı günü! ''Seni çok özleyeceğim...''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.05.2024 17:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray’ın eski futbolcularından ve Futbol A Takımı’nda scout uzmanı olarak görev yapan ’Küçük Metin’ lakaplı Metin Çekiçler, son yolculuğuna uğurlandı. Arda Turan'ı keşfeden isim olarak da bilinen Metin Çekiçler son yolculuğuna uğurlanırken Arda Turan'dan duygusal bir paylaşım geldi.

Arda Turan'ın acı günü! ''Seni çok özleyeceğim...''

Metin Çekiçler için Kuzguncuk Camisi’nde yapılan cenaze törenine, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Sportif A.Ş. yöneticileri, teknik direktörler Fatih Terim, Bülent Korkmaz, Arda Turan, eski sporcular, Florya Metin Oktay Tesisleri çalışanları ile spor camiasından birçok isim katıldı.

"SENİ ÇOK ÖZLEYECEĞİM"

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, "Canım hocam benim, güzel kalpli hocam mekanın cennet olsun. Seni çok özleyeceğim. Başımız sağ olsun. Gizli kahraman. Allah rahmet eylesin." dedi.

CENAZE NAMAZININ ARDINDAN TOPRAĞA VERİLDİ

b6aca9d3-0db0-46dc-a289-32d9bf79e13d

Merhumun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş'a çok sert yanıt! ''Yalan söylüyorlar... bıraksınlar bu işleri!''Beşiktaş'a çok sert yanıt! ''Yalan söylüyorlar... bıraksınlar bu işleri!''
Süper Lig'de son hafta öncesi ayrılık yaşandı!Süper Lig'de son hafta öncesi ayrılık yaşandı!
Tekirdağ'da oynanan maçta hakem kırmızı kart göstermekten yoruldu...Tekirdağ'da oynanan maçta hakem kırmızı kart göstermekten yoruldu...
Anahtar Kelimeler:
Arda Turan
En Çok Okunan Haberler
İstifa gündem oldu! AK Parti Sözcüsü Çelik: "Adımlar atılacak"

İstifa gündem oldu! AK Parti Sözcüsü Çelik: "Adımlar atılacak"

Beşiktaş'a çok sert yanıt! ''Yalan söylüyorlar... bıraksınlar bu işleri!''

Beşiktaş'a çok sert yanıt! ''Yalan söylüyorlar... bıraksınlar bu işleri!''

Korkunç olay! Yengesiyle yasak aşk yaşayan kardeş, ağabeyini fare zehriyle öldürdü

Korkunç olay! Yengesiyle yasak aşk yaşayan kardeş, ağabeyini fare zehriyle öldürdü

Astrolog Meral Güven: Mucizevi şampiyonluk yaşayacak

Astrolog Meral Güven: Mucizevi şampiyonluk yaşayacak

Arda Turan'ın acı günü! ''Seni çok özleyeceğim...''

Arda Turan'ın acı günü! ''Seni çok özleyeceğim...''

Arda Güler, Cristiano Ronaldo'nun başına bela oldu!

Arda Güler, Cristiano Ronaldo'nun başına bela oldu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

iPhone, AirPods... Apple Marka Haftası'na özel indirimler burada!

iPhone, AirPods... Apple Marka Haftası'na özel indirimler burada!

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley'de indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.