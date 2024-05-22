Arda Turan'ın acı günü! ''Seni çok özleyeceğim...''

Metin Çekiçler için Kuzguncuk Camisi’nde yapılan cenaze törenine, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Sportif A.Ş. yöneticileri, teknik direktörler Fatih Terim, Bülent Korkmaz, Arda Turan, eski sporcular, Florya Metin Oktay Tesisleri çalışanları ile spor camiasından birçok isim katıldı.

"SENİ ÇOK ÖZLEYECEĞİM"

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, "Canım hocam benim, güzel kalpli hocam mekanın cennet olsun. Seni çok özleyeceğim. Başımız sağ olsun. Gizli kahraman. Allah rahmet eylesin." dedi.

CENAZE NAMAZININ ARDINDAN TOPRAĞA VERİLDİ

Merhumun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.





