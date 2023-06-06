Arda Turan'ın geleceği belli oldu! Bodrumspor'a kaybeden Eyüpspor, Spor Toto Süper Lig'e çıkamamıştı...

Bodrumspor ile Eyüpspor, Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanşında kozlarını paylaşmıştı. 90 dakikası büyük bir heyecana sahne olan ve oldukça yüksek bir tempoda oynanan müsabakada kazanan taraf Bodrumspor olmuştu. Arda Turan'ın geleceğiyle ilgili ise resmi açıklama geldi.

ARDA TURAN'IN HAYAL KIRIKLIĞI

Süper Lig'e çıkma hayalleri yarı finalde suya düşen Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan da büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

ARDA TURAN GİDECEK Mİ?

Ajansspor'a konuşan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Arda Turan'ın geleceği ile ilgili net ifadeler kullandı. Özkaya, "Nasipten ötesi yok. Arda Turan ile devam edeceğiz."açıklamasını yaptı.



