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Arda Turan'ın geleceği belli oldu! Bodrumspor'a kaybeden Eyüpspor, Spor Toto Süper Lig'e çıkamamıştı...

06.06.2023 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanşında İsmet Taşdemir yönetimindeki Bodrumspor ile Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor karşı karşıya gelmişti. Ev sahibi ekip, 90. dakikadan sonra bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak toplam skoru 2-1'e getirdi ve adını finale yazdırdı. Eyüpspor'da Arda Turan bu skorun ardından büyük bir şok yaşadı. Genç teknik adamın geleceği ile ilgili karar da belli oldu...

Arda Turan'ın geleceği belli oldu! Bodrumspor'a kaybeden Eyüpspor, Spor Toto Süper Lig'e çıkamamıştı...

Bodrumspor ile Eyüpspor, Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanşında kozlarını paylaşmıştı. 90 dakikası büyük bir heyecana sahne olan ve oldukça yüksek bir tempoda oynanan müsabakada kazanan taraf Bodrumspor olmuştu. Arda Turan'ın geleceğiyle ilgili ise resmi açıklama geldi.

ARDA TURAN'IN HAYAL KIRIKLIĞI

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Süper Lig'e çıkma hayalleri yarı finalde suya düşen Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan da büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

ARDA TURAN GİDECEK Mİ?

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Ajansspor'a konuşan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Arda Turan'ın geleceği ile ilgili net ifadeler kullandı. Özkaya, "Nasipten ötesi yok. Arda Turan ile devam edeceğiz."açıklamasını yaptı.


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