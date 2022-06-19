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Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan evlendi! Acun Ilıcalı genç sevgisiyle geldi

19.06.2022 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbolcu Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan, Katre Yırtıcı ile evlendi. Okan Turan ve Katre Yırtıcı'nın düğününe sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile katılan Acun Ilıcalı'nın tarzı sosyal medyada gündem oldu. Acun Ilıcalı'nın düğünde takım giydiğini görenler "Çağla Acun'u değiştirmiş" yorumları yaptı.

Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan evlendi! Acun Ilıcalı genç sevgisiyle geldi

Futbolcusu Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan uzun zamandır aşk yaşadığı Katre Yırtıcı ile evlendi. Düğünden kareler sosyal medyada paylaşıldı. Okan Turan'ın düğününe genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile katılan Acun Ilıcalı dikkat çekti.

Genellikle siyah t-shirt giymesiyle bilinen Acun Ilıcalı düğün için takım giydi. Acun Ilıcalı ve sevgilisinin şıklığı sosyal medyada gündem oldu.

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Acun Ilıcalı'nın takım giydiğini görenler "Ben şok", "Çağla Acun'u değiştirmiş" gibi yorumlarda bulundu.

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"BENİ MUTLU EDİYOR"

Acun Ilıcalı katıldığı bir programda ilişkisi hakkında "Beni mutlu ediyor. sağ olsun. Düşünceli, nazik ve çok zeki de buluyorum bu arada. Aynı dili konuştuğumuzu düşünüyorum. Herkesle çok yüksek iletişim kurabilen birisi de değilim. Onun tatlı dilli ve değişken muhabbetlere açık olması ve kendini geliştirmesi çok mutlu ediyor beni" demişti.


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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Arda Turan
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