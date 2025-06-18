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Arda Turan, Shakhtar'a ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor!

Eyüpspor'dan ayrılarak Ukrayna ekibi Shakhtar'ın teknik direktörü olan Arda Turan ilk transferini yapıyor. Gözünü Süper Lig'e diken Arda Turan, Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan İsmail Yüksek'i transfer için ikna etti.

Arda Turan, Shakhtar'a ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor!
Emre Şen
İsmail Yüksek

İsmail Yüksek

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Eyüpspor'un başında geçirdiği başarılı üç sezonun ardından Shakhtar'ın başına geçen Arda Turan, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başladı.

İLK TRANSFERİ FENERBAHÇE'DEN

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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun gözüne giremeyen İsmail Yüksek ile anlaşan Arda Turan, milli oyuncuyu Ukrayna'ya getirmek için kısa süre içinde ikna etti.

PAZARLIKLAR BAŞLADI

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Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi devam eden İsmail Yüksek için pazarlıklar başladı. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 30 resmi maça çıkan İsmail Yüksek bu karşılaşmalarda 2 asistlik skor katkısı sağladı.

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Shakhtar Donetsk Arda Turan İsmail Yüksek fenerbahçe
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