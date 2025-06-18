Arda Turan, Shakhtar'a ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor!

Eyüpspor'un başında geçirdiği başarılı üç sezonun ardından Shakhtar'ın başına geçen Arda Turan, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başladı.

İLK TRANSFERİ FENERBAHÇE'DEN

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun gözüne giremeyen İsmail Yüksek ile anlaşan Arda Turan, milli oyuncuyu Ukrayna'ya getirmek için kısa süre içinde ikna etti.

PAZARLIKLAR BAŞLADI

Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi devam eden İsmail Yüksek için pazarlıklar başladı. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 30 resmi maça çıkan İsmail Yüksek bu karşılaşmalarda 2 asistlik skor katkısı sağladı.