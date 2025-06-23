Arda Turan, Shakhtar Donetsk'e Fenerbahçe'nin Türk yıldızını getiriyor!

Fenerbahçe'nin yerli yıldızlarından İsmail Yüksek'e Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk teklif yaptı.

ARDA TURAN ÇOK İSTİYOR

Shakhtar Donetsk'in başına geçtikten sonra birçok Türk oyuncuyla görüşme gerçekleştiren Arda Turan, Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan İsmail Yüksek'i transfer edebilmek için ilk günden beri yoğun çaba harcıyor.

FENERBAHÇE GÖNDERMEYE SICAK

Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan İsmail Yüksek için bonservis pazarlığı başladı. İsmail'i Shakhtar Donetsk'e getirmek için telefonla ikna eden Arda Turan, takımların kısa süre içinde anlaşmasını bekliyor.