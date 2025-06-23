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Arda Turan, Shakhtar Donetsk'e Fenerbahçe'nin Türk yıldızını getiriyor!

Fenerbahçe'de Mourinho'nun fazla forma şansı vermediği İsmail Yüksek'e Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk talip oldu. Türkiye'den birçok oyuncuyla ilgilenen Arda Turan, orta sahaya kesinlikle İsmail Yüksek'in transfer edilmesini istiyor.

Arda Turan, Shakhtar Donetsk'e Fenerbahçe'nin Türk yıldızını getiriyor!
Emre Şen
İsmail Yüksek

İsmail Yüksek

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin yerli yıldızlarından İsmail Yüksek'e Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk teklif yaptı.

ARDA TURAN ÇOK İSTİYOR

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Shakhtar Donetsk'in başına geçtikten sonra birçok Türk oyuncuyla görüşme gerçekleştiren Arda Turan, Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan İsmail Yüksek'i transfer edebilmek için ilk günden beri yoğun çaba harcıyor.

FENERBAHÇE GÖNDERMEYE SICAK

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Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan İsmail Yüksek için bonservis pazarlığı başladı. İsmail'i Shakhtar Donetsk'e getirmek için telefonla ikna eden Arda Turan, takımların kısa süre içinde anlaşmasını bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Shakhtar Donetsk Arda Turan İsmail Yüksek fenerbahçe
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