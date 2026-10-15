Arda Turanlı Shakhtar Donetsk'ten harika geri dönüş! Bir ilki başardı

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde AEK'yı 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Geriden gelerek kazanan Ukrayna temsilcisi, böylece Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki maçında 4 puana ulaştı ve Turan'a teknik direktörlük kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetini getirdi.

AEK ÖNE GEÇTİ, SHAKHTAR DONETSK GERİ DÖNDÜ

Karşılaşmada ilk gol AEK'dan geldi. Lovro Majer, 28. dakikada kaydettiği golle Yunan ekibini 1-0 öne taşıdı.

Shakhtar Donetsk ise bu gole 34. dakikada Pedrinho'nun penaltıdan attığı golle yanıt verdi. İlk yarıda eşitliği yakalayan Arda Turan'ın öğrencileri, ikinci devrede galibiyet için baskısını artırdı.

SON BÖLÜMDE GELEN GOLLER GALİBİYETİ GETİRDİ

Shakhtar Donetsk, maçın son bölümünde bulduğu gollerle karşılaşmanın kaderini değiştirdi. Vinicius Tobias, 80. dakikada takımını öne geçirirken Gleiker Mendoza da 86. dakikada skoru 3-1'e taşıdı.

Kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyan Ukrayna ekibi, sahadan üç puanla ayrıldı.

ARDA TURAN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK GALİBİYETİNİ ALDI

AEK karşısında elde edilen sonuç, Arda Turan için de ayrı bir anlam taşıdı. Shakhtar Donetsk'in başında Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini alan genç teknik adam, takımının Avrupa serüvenine önemli bir sonuç ekledi.

İlk maçında PSV ile 1-1 berabere kalan Shakhtar Donetsk, AEK galibiyetiyle birlikte ilk iki karşılaşmasını 4 puanla tamamladı.