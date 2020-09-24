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Ardahan AK Parti ’Gönül Seferberliği’ başlattı

ARDAHAN HABERLERİ  | 24.09.2020 16:54 | Son Güncelleme

AK Parti Ardahan İl Başkanlığı “Gönül Seferberliği” başlattı.AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Ardahan’da gönül seferberliği başlattı.

AK Parti Ardahan İl Başkanlığı “Gönül Seferberliği” başlattı.
AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Ardahan’da gönül seferberliği başlattı. İl Başkanı teşkilatları ile birlikte iş yerleri, mahalle ve köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelmeye ve vatandaşların sorunlarını dinleyerek onlara çözümler bulmaya çalışıyor.
Başkan Aydın, ’’Biz hiçbir zaman günü kurtaran, dokunmadan, masa başında siyaset yapan bir parti olmadık. Amacımız, sürecin izlerini yerinde görmek, hemşerilerimizin, genel ve yereldeki sorunlarını tespit ederek çözüm üretmek’’ diye konuştu.
AK Parti İl Başkanı Hakan Aydın, hükümetin, salgın hastalığın izlerini yok etmek ve normalleşme süreci için başta ekonomik olmak üzere tüm adımları tek tek attığını belirterek; yerelde de teşkilat olarak yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyleyerek, ’’Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Ardahan’da gönül seferberliğini başlattık. Ziyaretlerimiz kademeli olarak devam edecektir. AK Parti ailesi olarak vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Biz hiçbir zaman milletimize sadece seçimden seçime giden bir parti olmadık. Ardahan’da başlatmış olduğumuz gönül seferberliği ile esnaf, iş insanı, mahalle, ilçe ve köylerimizi ziyaret ederek hemşerilerimiz ile bir araya gelmeye devam edeceğiz’’ dedi.

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