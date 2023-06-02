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Ardahan ovası sarıya boyandı

02.06.2023 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarı renkli çiçekler Ardahan ovasını renklendirdi. Tüm ovayı sarıya boyayan çiçekler adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Türkiye’de kış mevsiminin en sert geçtiği illerden olan Ardahan’da yazın gelmesiyle Ardahan Ovası, rengarenk çiçeklere büründü. Ovanın etrafını çevreleyen dağların yüksek kesimlerindeki karlar ova tabanındaki sarı çiçek örtüsüyle birleşince kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Kentte yükselen hava sıcaklıkları besicileri de sevindirdi. Hayvanlarını meraya götürme imkanı bulan besiciler rahat bir nefes aldı.
Şinasi Polat, Ardahan yazın ayrı, kışında ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu ve insanların burayı görmesi gerektiğini söyledi. Polat, ’’Ardahan’ın doğası hiçbir yerde yok. Havası temiz ve insanı da sıcak. Şu anda bile dağların tepeleri beyaz örtüyle kaplı.’’

Açıkyazı köyü muhtarı Özgür Polat ise, ’’Bir günde 4 mevsimin yaşandığı Ardahan’da şu anda gördüğünüz gibi her yer çiçeklerle kaplı. Şu anda bile dağların tepeleri karla kaplı, ova ise sarı renkli çiçeklerle örtülü. Tam bir doğa manzarasına sahip olan ve 1800 rakımlı Ardahan’ı herkesin gelip görmesi gerekiyor’’ dedi.

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