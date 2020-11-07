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Ardahan-Şavşat kara yolunda kar ve sis ulaşımı aksatıyor

ARDAHAN HABERLERİ  | 07.11.2020 18:09 | Son Güncelleme

Ardahan-Şavşat kara yolunda kar ve sis ulaşımı aksatıyor

Ardahan'ı Artvin'e bağlayan Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi'nde kar yağışı ve yoğun sis ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Kentte gün içinde aralıklara devam eden sağanak, akşam saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi'nde kar yağışının yanı sıra yoğun sis de etkili olmaya başladı.

Görüş mesafesini büyük ölçüde düşüren sis ve kar yağışı nedeniyle sürücüler zorlandı.

Kara yolları yetkilileri, Ardahan-Şavşat kara yolunda kar yağışı ve yoğun sisin yanı sıra havanın soğumasıyla buzlanmanın meydana gelmeye başladığını belirterek, sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.

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