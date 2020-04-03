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Ardahan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda sıkı koronavirüs tedbiri

ARDAHAN HABERLERİ  | 03.04.2020 16:30 | Son Güncelleme

Ardahan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda sıkı koronavirüs tedbiri

Ardahan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda alınan sıkı tedbirler devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgın riskinin ortadan kaldırılması için adliye olarak bazı çalışmaları titizlikle yaptıklarını söyledi.

Kesgin, İl Sağlık Müdürü Erkan Özdemir başkanlığında ilgili doktorlarca T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yönetiminin tamamına bilgilendirme eğitimi verildiğini ve konuyla ilgili broşür dağıtıldığını belirtti.

Tedbirler kapsamında, açık ve kapalı görüşlerin ikinci bir Bakanlık talimatına kadar yasaklandığını anımsatan Kesgin, şunları kaydetti:

"Dışarıdan virüs bulaştırmanın tek ihtimali olan infaz koruma memurlarının dış dünya ile temasının kesilmesi amacıyla öğrenci yurduna yerleştirildiler. İzole edilmiş bu tek kişilik odalarda kalmaları sağlanarak ailelerinden bu süreçte uzak kalma fedakarlığı gösteren infaz koruma memurlarının dış dünya temasları kesilmiş, bu uygulama ile virüsün bulaşma ihtimalinin ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. Şu ana kadar alınan tedbirlerle Ardahan açık-kapalı cezaevlerinde kalan mahkumlar ve cezaevinde çalışan personellerimizin hiçbirinde Kovid-19 vakasına rastlanılmamıştır. Bu bağlamda tedbirler en üst seviyede sürdürülecektir."

Kesgin, ayrıca gerekli temizlik malzemesi ile maske ve dezenfektan alımının da sağlandığını, kuruma giriş çıkışlarda sivil ve resmi personel dahil herkesin ateşinin ölçüldüğünü sözlerine ekledi.

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Ardahan Cezaevi Kovid-19 tedbirleri tedbir

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