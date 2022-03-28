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Ardahan Üniversitesinde olumsuz hava koşulları yüzünden eğitime ara verildi

28.03.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan Üniversitesinde olumsuz hava koşulları yüzünden eğitime ara verildi

Ardahan Üniversitesinde, kentte etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde olumsuz hava koşullarının devam etmesi sebebiyle bugün eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca üniversitedeki engelli ve hamile çalışanların da bir gün izinli sayılacağı aktarıldı.

Kentte bir süredir etkili olan kar yağışı ve soğuk havanın, etkisini sürdürdüğü kaydedildi.

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