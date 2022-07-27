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Ardahan'da ayağına ip sarıldığı için yuvasında mahsur kalan leylek kurtarıldı

27.07.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da ayağına ip sarıldığı için yuvasında mahsur kalan leylek kurtarıldı

Ardahan'da ayağına ip sarıldığı için yuvasında mahsur kalan leylek kurtarıldı

Ardahan'da ayağına ip sarıldığı için yuvasından ayrılamayan leylek ekiplerce kurtarıldı.

İl merkezine bağlı Dedegül köyünde yer alan bir aydınlatma direğindeki yuvada ayağına sarılan ip yuvasına da takıldığı için mahsur kalan leyleği gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye gelen Aras Elektrik Dağıtım AŞ (Aras EDAŞ) ekipleri de merdiven aracıyla direkteki yuvaya ulaşıp leyleğin ayağına sarılan ipi çıkardı.

Yuva yapmak için getirdiği ipin ayağına sarılıp yuvaya takılması sebebiyle uçamadığı anlaşılan leylek, görevlilerce doğaya bırakıldı.

Aras EDAŞ ekibi sorumlusu Şahin Pombe, ihbarı alır almaz bölgeye geldiklerini anlatarak, leyleği ipten kurtardıkları için mutlu olduklarını söyledi.

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