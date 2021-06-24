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Ardahan'da jandarmanın arazide bulduğu yaralı kızıl şahin tedavi edilecek

24.06.2021 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da jandarmanın arazide bulduğu yaralı kızıl şahin tedavi edilecek

Ardahan'da jandarma ekiplerince arazide yaralı bulunan kızıl şahin, tedavi edildikten sonra doğaya salınacak.

Köprülü Yaylası'nda devriye görevi yaparken yaralı kızıl şahin bulan Göle İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Çayırbaşı Jandarma Karakolu ekipleri, durumu Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, yaralı kızıl şahini tedavisi için Kars'taki Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.

Kızıl şahin tedavisinin ardından bulunduğu yerde doğaya bırakılacak.

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