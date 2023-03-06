Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

Ardahan'da bazı kara yollarında ağır tonajlı araç geçişine izin verilmiyor.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar, yüksek kesimlerde tipiye dönüştü.

Görüş mesafesinin düşmesi ve buzlanma nedeniyle Ardahan'ı Karadeniz bölgesine bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi ile Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolları ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Karayolları 183. Şube Şefliği ekipleri, söz konusu yollarda zorunlu olmadıkça yolların kullanılmamasını istedi.

Kars'ta da ulaşıma kapanan Kağızman-Cumaçay kara yolu iki şerit olarak trafiğe açıldı.

