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Ardahan'da kavga ettiği ağabeyini öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

30.05.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da kavga ettiği ağabeyini öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

Ardahan'da kavga ettiği ağabeyini öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı.

Merkeze bağlı Altaş köyünde, bir süre önce aile içi geçimsizlik sebebiyle kavga ettiği ağabeyi K.T'yi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan M.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye götürülen M.T. savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe yeniden ifadesi alınan zanlı "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi.

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