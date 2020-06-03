Ardahan’da STK temsilcilerinden "meraların korunması" kararına destek

Ardahan’daki sivil toplum kuruluş temsilcileri ile mahalle muhtarları, Valiliğin kontrolsüz hayvan göçü veya aşırı otlatma ile zarar gören meraların korunup öncelikle yöre halkına tahsis edilmesi yönündeki kararına destek verdi.

STK başkanları ile muhtarlar, Valiliğin meraların korunması ile ilgili aldığı karara destek amacıyla maske takarak Ardahan Ticaret ve Sanayi Odasında bir araya geldi. Ardahan TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci, valiliğin aldığı kararın arkasında ve destekçisi olduklarını söyleyerek, "Öncelikle huzur ortamını korumak ve temel sektörümüzün ayakta kalması için biz bu kararın arkasında duruyoruz. Bizim meralarımız bize yetmezken başka illerden gelerek meralarımızı tahrip etmelerine izin vermeyeceğiz. Biz kimseye gelmeyin demiyoruz. Ancak meralarımız bize yetecek kadar değilse o zaman başkalarının da bu kararımıza anlayışlı olmasını istemek bizim doğal hakkımızdır" dedi.

Demirci, ’’Hayvancılık olmazsa Ardahan’da hiçbir şey olmaz. Hatta burada yaşamamızın da bir anlamı olmaz. Çünkü küçükbaş hayvanın tahrip ettiği mera 5 yılda toparlanıyor. Ve 5 yıl sonrada verim yarıya düşüyor. Ardahan Türkiye’dir? Türkiye’nin hemen her yerinde nasıl ticaret yapılabiliyorsa burada da herkes ticaretini yapabilir. Ama bu doğa bizim için gerekli, çünkü bizim burada yaşamamızın sebebi bu doğanın burada olmasıdır. Ve bu doğayı korumak da bize düşüyor" şeklinde konuştu.

Göçerlerin gelişinin engellenmesiyle asayiş olaylarında bile büyük oranda bir azalmanın olduğunu da söyleyen Demirci, "Süt üretiminde yüzde 30 artış oldu. Endemik bitki türleri açısından zengin olmasından kaynaklı bal üretiminde de kovan başına yüzde 87,5 oranda bir artış görülmüştür. Bunlar sadece meraların korunması kararıyla oluşan olumlu gelişmeler. Karar ile olumsuzluklarda azalma, olumlu işlerde çoğalma olmuştur. Bunu görmemezlikten gelemeyiz. Biz bundan sonra daha fazla meralarımızı koruyacağız. Dolayısıyla Ardahan’ın çıkarı söz konusu olan valiliğin aldığı bu kararın sonuna kadar arkasındayız" dedi.

Ardahan Ziraat Odası Başakın Latifşah Sural da, "Bizim için hayvancılık, hayvancılık için meralar çok önemli. Bunları korumakta bizim görevimizdir" dedi.

Bu talebin çiftçilerimiz başta olmak mahalle ve köy muhtarlardan geldiğini ve bu doğrultuda göçerlerin geçen yıl gelmelerine izin verilmediğini söyleyen Sural, göçerlerin gelmeyişiyle birlikte olumlu yansımalarının da rakamlarla tespit edildiğini ve bunun sonucunda da bir yılda 150 bin civarında bir hayvan varlığında artış gözlendiğini söyledi.

Sural, ’’Meralarımızın bizlere bile yetersiz kaldığının bazı sebepleri var. Geçen yıl Arıcılarımızın yüzü güldü, bunun sebebi göçerlerin gelmeyişinden kaynaklıdır. Küçükbaş hayvanların ağız yapısı küçük olduğundan taş diplerinde ve etrafta nerede flora, çiçek var ise Arının nasibini topluyor. Ve bundan dolayı da zarar veriyor. Iğdır ilinin çok ciddi bir mera sorunu var ise bunların diğer komşu illerden de karşılanması gerekiyor. Başta Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Artvin olmak üzere bunların tamamına eşit oranda bölünerek gönderilmesini öneriyoruz.’’ Dedi.

Ardahan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yunus Baydar, Giresun’un en temel sektörü Fındık ise, Rize’nin çay ise Ardahan’ın da hayvancılık olduğunu ve bunun başında da pilot olarak da büyük baş hayvancılık geldiğini söyledi. Şu an 390 bin büyük baş hayvan varlığının bulunduğu Ardahan’da yaz döneminde doğan buzağılarla birlikte 400 bini geçecek bir sayıya ulaşıyor. Ardahan’da yaşayanların temel geçim kaynağı ve Ardahan’ın temel ekonomik sektörünün hayvancılık olduğu aşikar ve başka bir sektörümüz yok. Ardahan meraları artık kendi hayvan varlığına yetersiz kalıyor. Çünkü geçmişte bu kadar hayvanımız yoktu ve yerli hayvan ırkına sahip idik. Şu an hayvan ırkı ıslah olmuş, kültür ırkı olmuş ve bu hayvanların merada tükettiği miktar iki katına çıkmış.’’