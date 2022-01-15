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Ardahan'daki Yalnızçam Kayak Merkezi'nde sezon açıldı

15.01.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan Valisi Hüseyin Öner: - "Gelecekte daha çok turist ağırlamayı planlıyoruz, buna yönelik çalışmalarımız sürüyor"

Ardahan'da kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla sezonu açan Yalnızçam Kayak Merkezi, kayak tutkunlarını ağırlamaya başladı.

Vatandaşlar, yeni sezonda pist sayısı 5'e çıkarılan merkezde kayak yaparak keyifli zaman geçirdi.

Vali Hüseyin Öner, açılışta yaptığı konuşmada, son günlerde etkili olan kar yağışının ardından kentte kayak sezonunu açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Merkezin potansiyeli ve konumu itibarıyla gelecek vadettiğini ifade eden Öner, "Amacımız, Yalnızçam Kayak Merkezi ile yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapmak. Teknik anlamda kayak merkezinde tüm çalışmalar tamamlandı. Yalnızçam Kayak merkezini geleceğe hazırlıyoruz. Gelecekte daha çok turist ağırlamayı planlıyoruz. Tüm çalışmalarımız buna yönelik sürüyor." dedi.

Öner, merkezde güvenlik anlamında sorunsuz hizmet verildiğini sözlerine ekledi.

Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz da kayak sezonunu açmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, "Gençlik ve kayakseverlerle birlikte bugün kayak keyfini yaşamaya başladık. Herkesi bu doğal ve güzel ortama bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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