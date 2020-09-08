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Ardahanlı: “Mütercimler tüm imam hatip lisesi mezunlarından özür dilemeli”

ERZURUM HABERLERİ  | 08.09.2020 18:27 | Son Güncelleme

Diyanet-Sen Erzurum Şube Başkanı Nurullah Ardahanlı, canlı yayında imam hatip lisesi mezunlarını "cinsi sapıklık, ahlaksızlık ve sahtekarlık" ile suçlayan Dr.

Diyanet-Sen Erzurum Şube Başkanı Nurullah Ardahanlı, canlı yayında imam hatip lisesi mezunlarını "cinsi sapıklık, ahlaksızlık ve sahtekarlık" ile suçlayan Dr. Erol Mütercimler’e tepki göstererek “Belirli kesim az sayıda da olsa imam hatip lisesi mezunu ya da dindar kesimden birisinin suç işlemesini özellikle gündemde tutmaktadır. Mütercimler tüm imam hatip lisesi mezunlarından özür dilemelidir” dedi.

Diyanet-Sen Erzurum Şube Başkanı Nurullah Ardahanlı, Dr. Erol Mütercimler’in imam hatip lisesi mezunlarını hedef alan açıklamasına tepki göstererek “Bireysel ve toplumsal olarak toplumda meydana gelen yozlaşmayı imam hatip lisesi mezunlarına indirgeyerek tüm mezunları ’Bu okullardan mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor, sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız’ sözleri ile nitelemek binlerce mezunu bulunan bir topluluğu haksız yere itham etmek demektir. Son derece çirkin ve haddi aşan bu açıklamasından dolayı Erol Mütercimler’i kınıyor ve tüm imam hatip lisesi mezunlarından özür dilemeye davet ediyorum” diye konuştu.

“İmam Hatip Nesli’nin Akiflerin edebini, Necip Fazılların, Sezai Karakoçların imanlı söylemini ve Mehmet Akif İnan’ın mücadelesini devam ettirecek bir nesil” olarak niteleyen Ardahanlı, “Her toplulukta gayri ahlaki özellikler gösteren insanlar olabiliyor. Birisinin yaptığı yanlış nedeni ile bütün bir topluluğu suçlamak o topluluğa karşı bir linç girişimidir. Tüm imam hatip lisesi mezunları ’ahlaksızdır, sapıktır’, ’tüm dindarlar din istismarcısıdır’ gibi toptan insanları suçlamanın ne mantıki, ne de vicdani yanı vardır. Mütercimler’in yaklaşımı suç işleyen herhangi birisi nedeni ile o kişinin mensup olduğu tüm bir şehir halkını o suç ile suçlamakla aynı şeydir. Bunun ne hukukla ne vicdanla ne sosyoloji ile ne psikoloji ile açıklanabilir bir yanı yoktur. Akıldan izandan uzak bir açıklamadır.” ifadelerini kullandı.

Ardahanlı, toplumumuzda büyük bir kültürel yozlaşma ve ahlaki çöküntü olduğunu belirterek “İstatistiki olarak değerlendirildiğinde belki de ülkemizde en az suç işleyen kesim imam hatip lisesi mezunlarıdır. Ancak medya ve belirli kesim az sayıda da olsa imam hatip lisesi mezunu ya da dindar kesimden birisinin suç işlemesini özellikle gündemde tutarak hatta bu suçu tüm imam hatip mezunları da işliyor gibi gösterme gayretine girerek tüm mezunları suçlayabilmektedir. Yapılan ahlaksızlık veya işlenen suç kim yaparsa yapsın yanlıştır. Biri yaparsa doğru diğeri yaparsa yanlış olmaz. Böyle bir yaklaşım ve bakış açısı son derece sakıncalı ve yanlıştır. Ülke olarak bu bakış açısını değiştirmeliyiz.” şeklinde konuştu.

Ardahanlı ayrıca Diyanet-Sen olarak gerekli hukuki süreci başlatacaklarını belirterek, Mütercimler hakkında tüm imam hatip lisesi mezunlarını cinsi sapıklık, ahlaksızlık ve sahtekârlıkla itham etmesinden dolayı suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

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