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ARGEM’den Tıp Fakültesine

İSTANBUL HABERLERİ  | 07.09.2020 16:17 | Son Güncelleme

Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi, Üniversite Hazırlık Kursu’nda eğitim alan öğrenciler; hukuk, mühendislik, tıp ve ilahiyat gibi birçok bölüme girmeye hak kazanarak, üstün başarı gösterdi.Arnavutköy Belediyesi, öğrencilerin üniversite sınavına hazırlık aşamasında zorluk yaşamaması için alanında uzman ve deneyimli hocaların yer aldığı Üniversite Hazırlık Kursu ile öğrencileri, sınava hazırladı.

Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi, Üniversite Hazırlık Kursu’nda eğitim alan öğrenciler; hukuk, mühendislik, tıp ve ilahiyat gibi birçok bölüme girmeye hak kazanarak, üstün başarı gösterdi.
Arnavutköy Belediyesi, öğrencilerin üniversite sınavına hazırlık aşamasında zorluk yaşamaması için alanında uzman ve deneyimli hocaların yer aldığı Üniversite Hazırlık Kursu ile öğrencileri, sınava hazırladı. 2019-2020 yılında 380 öğrenci ile yola çıkan Gençlik Merkezi, 240 öğrenciyi hayallerine kavuşturdu. Pandemi sürecinde öğrencileri ile bağını koparmayan ARGEM, dijital platformlarla da öğrencilerine ders imkânı sağladı. Zor bir eğitim senesi geçiren öğrenciler hem kendi çabaları hem de ARGEM’in uzman kadrosu ile istedikleri üniversitelere yerleşti. Tıp Fakültesi, öğretmenlik, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik, ilahiyat gibi birçok bölümü kazanan ARGEM öğrenciler, Bolluca Üniversite Hazırlık Merkezi’nde öğretmenleri ile bir araya geldi.
“Hocalarımız bize çok yardımcı oldu”
ARGEM Üniversite Hazırlık Merkezi ile Tıp Fakültesi hayalini gerçekleştiren Medine Kayan, “İlk sene aldığım puan tıp bölümüne yetmediği için tekrar hazırlanma gereği gördüm. Arnavutköy Belediyesi’nin üniversiteli öğrencileri hazırladığı ARGEM şubesine geldim. Buradaki eğitimin bana yeterli olacağını düşündüm, öylede oldu. Üniversite hazırlık merkezi açıldıktan sonra çalışmalarıma başladım. Sabahtan gelip, hoclarımızla derslerimizi çalıştık. Soru çözme konusunda çok yardımcı oldular. Pandemi süreci başlayana kadar. Ama hocalarımız yine bizleri bırakmadı. Youtube üzerinden derslerimizi anlattılar. Whatsapp gurupları da kurarak, çözmediğimiz sorularımıza anında cevap verdiler” dedi.

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