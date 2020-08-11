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Arguvan’da korona denetimi

MALATYA HABERLERİ  | 11.08.2020 13:46 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı’nın valiliklere gönderdiği "Korona virüs denetimleri" genelgesi kapsamında, Malatya’nın Arguvan ilçesi genelinde, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları ve taksi durakları alışveriş alanları ve lokantalarda denetimler yapıldı.Arguvan Kaymakamı Gökhan Dolaş ve beraberindeki yetkililer, ilçe genelinde en kapsamlı Covid-19 denetimi yaptı.

İçişleri Bakanlığı’nın valiliklere gönderdiği "Korona virüs denetimleri" genelgesi kapsamında, Malatya’nın Arguvan ilçesi genelinde, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları ve taksi durakları alışveriş alanları ve lokantalarda denetimler yapıldı.
Arguvan Kaymakamı Gökhan Dolaş ve beraberindeki yetkililer, ilçe genelinde en kapsamlı Covid-19 denetimi yaptı. İlçede sosyal mesafe kuralı, hijyen ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığı denetlendi.
Vatandaşlarla sohbet eden ilçe kaymakamı Gökhan Dolaş, sosyal mesafenin korunması, maske kullanımı ve sağlık kurallarına uygun hareket edilmesini istedi.
Kaymakam Dolaş, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi kapsamında bugün ikinci kez Türkiye genelinde eş zamanlı denetimler yapıldığını söyledi.
Denetimlerinin uyarı maksatlı olduğunu ve yeni tip korona virüsün hem dünyada hem de Türkiye’de yeniden yükselme eyiliminde olduğunu belirten Kaymakam Dolaş, “ Kötüye doğru gidiyor. Eğer bu aşamada sıkı kontrol etmez, kurullara uymazsak tekrar yaygınlaşma riski çoğalır Bu nedenle vatandaşımızın dikkatli ve koralara uymaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Kaymakam Gökhan Dolaş’a İlçe Jandarma Komutanı Ali Ayva, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Yıldırım, ilçe tarım ve orman müdürü Hüseyin Gazi Karadağ, Arguvan Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Sibel Çağlayan Emir, İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Aktan Güler eşlik etti.

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