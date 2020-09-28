Arguvanlı iş adamlarından vefa

Malatya’nın Arguvan İlçesinde Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne, temizlik ve kırtasiye ile bilgisayar ve ekipmanları gönderildi.

Arguvanlı iş adamları Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne malzeme bağışında bulundu. Özellikle pandemi döneminde okulların en büyük ihtiyacı olan dezenfektan stantları, ateş ölçer gibi cihazların yanı sıra bilgisayar ve ekipmanları, toplantı masası ve sandalyeleri, spor malzemeleri, kırtasiye malzemeleri gibi yardımlar okula ulaştırıldı.

İş adamları tarafından ileriki zamanlar da burs da dahil olmak üzere bu yardımları sürdürecekleri kaydedildi.

