YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Arıcak’taki orman yangını söndürüldü

Arıcak’taki orman yangını söndürüldü

ELAZIĞ HABERLERİ  | 29.09.2020 10:31 | Son Güncelleme

Elazığ’ın Arıcak ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasıyla söndürüldüğü bildirildi.Yangın, dün öğleden sonra ilçeye bağlı Gümüşyaka Mahallesi’nün yukarı kısmında bulunan ormanlık alanda çıktı.

Arıcak’taki orman yangını söndürüldü

Elazığ’ın Arıcak ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasıyla söndürüldüğü bildirildi.
Yangın, dün öğleden sonra ilçeye bağlı Gümüşyaka Mahallesi’nün yukarı kısmında bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, kuru otların ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Daha çok örtü altı yangını şekilde devam eden orman yangını nedeniyle bölgeye kaymakamlık, belediyeye ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edilirken, vatandaşlar da çalışmalara destek verdi. Bir taraftan yangının yayılmaması için traktörle müdahale edilirken, diğer taraftan da ekipler ve vatandaşlar alevleri söndürmek için kazma ve küreklerle çalışma yaptı.
Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü. Soğutma çalışması yapılan yangında yaklaşık 50 dekarlık alanın zarar gördüğü, çoğunluğunun örtü altı yangını olduğu aktarıldı.

Arıcak’taki orman yangını söndürüldü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Genç doktor kariyerini böyle mahvetti Genç doktor kariyerini böyle mahvetti
Elazığ'da şok uygulama! Ele geçirilenler şaşkına çevirdi!Elazığ'da şok uygulama! Ele geçirilenler şaşkına çevirdi!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
ISUBÜ’lü öğrenciler ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı
ISUBÜ’lü öğrenciler ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı
İlk bin ihracatçı listesinde 18 Kayseri Firması Yer Aldı
İlk bin ihracatçı listesinde 18 Kayseri Firması Yer Aldı

Elazığ Namaz Vakitleri 29 Eylül Salı

İmsak
04:49
Sabah
06:10
Öğle
12:18
İkindi
15:39
Akşam
18:17
Yatsı
19:33

Elazığ Nöbetçi Eczaneler29 Eylül Salı

Bilge Eczanesi
Merkez
Demir Eczanesi
Merkez
Fırat Eczanesi
Merkez
İlkercömert Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Kamyonetin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Kamyonetin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Elazığ’da jandarmadan Covid-19 denetimi
Elazığ’da jandarmadan Covid-19 denetimi
Maden Restorasyon Çalışmaları Devam Ediliyor
Maden Restorasyon Çalışmaları Devam Ediliyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.