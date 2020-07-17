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Arıların işlediği "Allah lafzı" şaşırttı

ORDU HABERLERİ  | 17.07.2020 15:37 | Son Güncelleme

Ordulu arıcının arıları tarafından petek içerindeki bölme tahtasına işlenen ‘Allah’ lafzı görenleri şaşırtıyor.Ordu’nun Kumru ilçesinde 12 yıldır profesyonel olarak arıcılık yapan Uğur Sana, arıların ballarını toplamak için peteklerden birini açınca şaşkına döndü.

Ordulu arıcının arıları tarafından petek içerindeki bölme tahtasına işlenen ‘Allah’ lafzı görenleri şaşırtıyor.
Ordu’nun Kumru ilçesinde 12 yıldır profesyonel olarak arıcılık yapan Uğur Sana, arıların ballarını toplamak için peteklerden birini açınca şaşkına döndü. Sıkıştırma tahtası olarak kullanılan aparatın üzerinde arılar tarafından işlenen Allah lafzı ile karşılaşan Sana, hem çok şaşırdı hem de mutlu oldu. Arıcı Uğur Sana, benzer olayları sosyal medyada daha önceden çok gördüğünü ancak müdahale ile yapılabileceğini düşündüğünü ifade ederek, gerçekte ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını aktardı.

“Görünce heyecanlandık”
Arıların bal sağımı esnasında böyle bir durumla karşılaştıklarını ifade eden Uğur Sana, “Bunu daha önceden sosyal medyalarda görüyorduk ve çok ilginç geliyordu, müdahaleler ile olabilir diye düşünüyorduk. Ancak kendimiz bunu görünce ve sıkıştırma çıtamızın üzerinde böyle bir şey olunca biz çok şaşırdık ve heyecanlandık. Bal sağımına geldiğimiz esnada fark ettik” dedi.

“40 gün ömrü olan canlının bunu yapması muazzam bir olay”
“40 günlük ömrü olan bir canlı, kapkaranlık bir ortamda ona işaret gösterecek hiçbir şey yok ama arılar bunu yazıyor” diyen Uğur Sana, "Çok muazzam bir olay. Bal çerçevelerinin üzerinde bunları görüyorduk. Bizimkisi herhangi bir çerçeve üzerinde değil. Zaten arılar kitabımız Kur’an-ı Kerim’de adına ayet olan tek canlı. Allah lafzını görenler ve biz de dahil olmak üzere çok şaşırdık” diye konuştu.

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